Atatürk'ün sevdiği yemeklerle Cumhuriyet Bayramı sofrası

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği yemeklerle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu soframıza taşıyoruz. Atamızın damak tadından ilham alarak hazırladığımız bu özel sofra, geleneksel lezzetleri zarafetle bir araya getiriyor. Zeytinyağlı favadan çıtır çıtır Selanik usulü ıspanaklı böreğe, lokum gibi pişen etsiz kuru fasulyeden karnıyarık ve höşmerime kadar her tarif, bu anlamlı güne ayrı bir değer katıyor. Gösterişten uzak hazırlanan birbirinden lezzetli yemekler, mutfağınızda bayram havası estiriyor. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel, adım adım hazırlayabileceğiniz nefis tarifler…

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Hangi yemekler var?

Fava

Selanik usulü ıspanaklı börek

Etsiz kuru fasulye pilav

Karnıyarık

Höşmerim

FAVA





Ege mutfağının en sevilen mezelerinden biri olan fava, kuru baklanın zeytinyağı ile pürüzsüz bir kıvama dönüştüğü enfes lezzetlerden biri oluyor. Hem iştah açan sunumu hem de damakta bıraktığı enfes tadıyla sofranıza nefis bir meze çeşidi sunuyor.

Gözden Kaçmasın Fava tarifi (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

SELANİK USULÜ ISPANAKLI BÖREK

Selanik usulü ıspanaklı börek, incecik katları ve çıtır çıtır hamuruyla çay saatlerinin en sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Tereyağlı el açması hamurun arasına bolca yayılan lor peynirli ve taze ıspanaklı harcı, her ısırıkta damaklarda nefis bir tat bırakıyor.

Gözden Kaçmasın Selanik usulü ıspanaklı börek tarifi (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ETSİZ KURU FASULYE PİLAV

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Geleneksel mutfağımızın ayrılmaz ikilisi kuru fasulye ve pilav yemeği, lezzetiyle sofraların baş tacı oluyor. Kavrulan soğan, salça ve baharatlarla lezzetlenen fasulyeler, dağılmadan tam kıvamında lokum gibi pişiyor.

Gözden Kaçmasın Etsiz kuru fasulye pilav tarifi (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

KARNIYARIK





Geleneksel mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden karnıyarık, kızarmış patlıcanın lezzetini kıymalı harcın enfes uyumuyla aynı tabakta buluşturuyor. Ağır ağır pişen soğan, sarımsak ve domatesin etle bütünleştiği bu tarif, fırından çıktığında iştah açıcı görüntüsüyle sofralarda ziyafet havası estiriyor.

Gözden Kaçmasın Karnıyarık tarifi (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

HÖŞMERİM

Geleneksel tatlılarımızdan höşmerim, taze peynir ve irmiğin lezzetiyle hazırlanarak sofranıza enfes bir seçenek sunuyor. Tereyağında ağır ağır kavrulan taze peynir, irmik ve toz şekerle buluşarak kıvam alıyor.