search__icondelete
Hürriyet LezizzBlogAtatürk'ün sevdiği yemeklerle Cumhuriyet Bayramı sofrası
#Atatürk'ün sevdiği yemekler#29 Ekim Cumhuriyet Bayramı#Fava nasıl yapılır?#Selanik usulü ıspanaklı börek nasıl yapılır?#Etsiz kuru fasulye pilav nasıl yapılır?
Atatürk'ün sevdiği yemeklerle Cumhuriyet Bayramı sofrası

Atatürk'ün sevdiği yemeklerle Cumhuriyet Bayramı sofrası

Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği yemeklerle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu soframıza taşıyoruz. Atamızın damak tadından ilham alarak hazırladığımız bu özel sofra, geleneksel lezzetleri zarafetle bir araya getiriyor. Zeytinyağlı favadan çıtır çıtır Selanik usulü ıspanaklı böreğe, lokum gibi pişen etsiz kuru fasulyeden karnıyarık ve höşmerime kadar her tarif, bu anlamlı güne ayrı bir değer katıyor. Gösterişten uzak hazırlanan birbirinden lezzetli yemekler, mutfağınızda bayram havası estiriyor. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel, adım adım hazırlayabileceğiniz nefis tarifler…

Atatürkün sevdiği yemeklerle Cumhuriyet Bayramı sofrası
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Hangi yemekler var?

  • Fava
  • Selanik usulü ıspanaklı börek
  • Etsiz kuru fasulye pilav
  • Karnıyarık
  • Höşmerim

FAVA

Atatürkün sevdiği yemeklerle Cumhuriyet Bayramı sofrası

Ege mutfağının en sevilen mezelerinden biri olan fava, kuru baklanın zeytinyağı ile pürüzsüz bir kıvama dönüştüğü enfes lezzetlerden biri oluyor. Hem iştah açan sunumu hem de damakta bıraktığı enfes tadıyla sofranıza nefis bir meze çeşidi sunuyor.

Gözden KaçmasınFava tarifi (Videolu)Fava tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

SELANİK USULÜ ISPANAKLI BÖREK

Selanik usulü ıspanaklı börek, incecik katları ve çıtır çıtır hamuruyla çay saatlerinin en sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Tereyağlı el açması hamurun arasına bolca yayılan lor peynirli ve taze ıspanaklı harcı, her ısırıkta damaklarda nefis bir tat bırakıyor.

Gözden KaçmasınSelanik usulü ıspanaklı börek tarifi (Videolu)Selanik usulü ıspanaklı börek tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ETSİZ KURU FASULYE PİLAV

Haberin Devamı

Geleneksel mutfağımızın ayrılmaz ikilisi kuru fasulye ve pilav yemeği, lezzetiyle sofraların baş tacı oluyor. Kavrulan soğan, salça ve baharatlarla lezzetlenen fasulyeler, dağılmadan tam kıvamında lokum gibi pişiyor.

Gözden KaçmasınEtsiz kuru fasulye pilav tarifi (Videolu)Etsiz kuru fasulye pilav tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

KARNIYARIK

Atatürkün sevdiği yemeklerle Cumhuriyet Bayramı sofrası

Geleneksel mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden karnıyarık, kızarmış patlıcanın lezzetini kıymalı harcın enfes uyumuyla aynı tabakta buluşturuyor. Ağır ağır pişen soğan, sarımsak ve domatesin etle bütünleştiği bu tarif, fırından çıktığında iştah açıcı görüntüsüyle sofralarda ziyafet havası estiriyor.

Gözden KaçmasınKarnıyarık tarifi (Videolu)Karnıyarık tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

HÖŞMERİM

Geleneksel tatlılarımızdan höşmerim, taze peynir ve irmiğin lezzetiyle hazırlanarak sofranıza enfes bir seçenek sunuyor. Tereyağında ağır ağır kavrulan taze peynir, irmik ve toz şekerle buluşarak kıvam alıyor.

Gözden KaçmasınHöşmerim tarifi (Videolu)Höşmerim tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

En Lezizz'ler

Atatürkün sevdiği yemeklerle Cumhuriyet Bayramı sofrası
Atatürk'ün sevdiği yemeklerle Cumhuriyet Bayramı sofrası#Atatürk'ün Sevdiği Yemekler
Tescilli Keben narında hasat başladı
Tescilli Keben narında hasat başladı#Keben Narı
Etli tencere yemekleri: Lokum kıvamında 10 nefis tarif
Etli tencere yemekleri: Lokum kıvamında 10 nefis tarif#Etli Tencere Yemekleri
Etli kereviz yemeği nasıl yapılır Yanına ne gider
Etli kereviz yemeği nasıl yapılır? Yanına ne gider?#Etli Kereviz Yemeği Tarifi
Daha Fazla
5
Atatürkün sevdiği yemeklerle Cumhuriyet Bayramı sofrası
MUTFAK TÜYOLARI

Atatürk'ün sevdiği yemeklerle Cumhuriyet Bayramı sofrası

5
Tescilli Keben narında hasat başladı
YEMEK KÜLTÜRÜ

Tescilli Keben narında hasat başladı

5
Etli kereviz yemeği nasıl yapılır Yanına ne gider
MUTFAK TÜYOLARI

Etli kereviz yemeği nasıl yapılır? Yanına ne gider?

Benzer Yazılar
5
Kabak tatlısı tarifi
TATLI TARİFLERİ

Kabak tatlısı tarifi

60+ dkOrta
5
Maydanoz köftesi tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Maydanoz köftesi tarifi

30-60 dkOrta
5
Höşmerim tarifi (Videolu)
TATLI TARİFLERİ

Höşmerim tarifi (Videolu)

30 dkOrta
5
Ayva kompostosu tarifi
İÇECEK TARİFLERİ

Ayva kompostosu tarifi

30-60 dkKolay
5
Kıymalı soğan dolması tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Kıymalı soğan dolması tarifi

30-60 dkOrta
5
Hamsiköy sütlacı tarifi
TATLI TARİFLERİ

Hamsiköy sütlacı tarifi

30-60 dkKolay
5
Biberli pizza tarifi
PİZZA TARİFLERİ

Biberli pizza tarifi

30-60 dkOrta
5
Karalahana sarması tarifi
SEBZE YEMEĞİ TARİFLERİ

Karalahana sarması tarifi

30-60 dkOrta
5
Selanik usulü ıspanaklı börek tarifi (Videolu)
BÖREK TARİFLERİ

Selanik usulü ıspanaklı börek tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Ayva reçeli tarifi
KAHVALTILIK TARİFLERİ

Ayva reçeli tarifi

30-60 dkKolay