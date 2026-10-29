Atatürk'ün sevdiği yemeklerle Cumhuriyet Bayramı sofrası “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Hangi yemekler var?
FAVA
Ege mutfağının en sevilen mezelerinden biri olan fava, kuru baklanın zeytinyağı ile pürüzsüz bir kıvama dönüştüğü enfes lezzetlerden biri oluyor. Hem iştah açan sunumu hem de damakta bıraktığı enfes tadıyla sofranıza nefis bir meze çeşidi sunuyor.
SELANİK USULÜ ISPANAKLI BÖREK
Selanik usulü ıspanaklı börek, incecik katları ve çıtır çıtır hamuruyla çay saatlerinin en sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Tereyağlı el açması hamurun arasına bolca yayılan lor peynirli ve taze ıspanaklı harcı, her ısırıkta damaklarda nefis bir tat bırakıyor.
ETSİZ KURU FASULYE PİLAV
Geleneksel mutfağımızın ayrılmaz ikilisi kuru fasulye ve pilav yemeği, lezzetiyle sofraların baş tacı oluyor. Kavrulan soğan, salça ve baharatlarla lezzetlenen fasulyeler, dağılmadan tam kıvamında lokum gibi pişiyor.
KARNIYARIK
Geleneksel mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden karnıyarık, kızarmış patlıcanın lezzetini kıymalı harcın enfes uyumuyla aynı tabakta buluşturuyor. Ağır ağır pişen soğan, sarımsak ve domatesin etle bütünleştiği bu tarif, fırından çıktığında iştah açıcı görüntüsüyle sofralarda ziyafet havası estiriyor.
HÖŞMERİM
Geleneksel tatlılarımızdan höşmerim, taze peynir ve irmiğin lezzetiyle hazırlanarak sofranıza enfes bir seçenek sunuyor. Tereyağında ağır ağır kavrulan taze peynir, irmik ve toz şekerle buluşarak kıvam alıyor.