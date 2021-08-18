Aşure tarifi: Malzemeleri ve yapılışı hakkında püf noktaları
Aşure tarifi, Muharrem ayının içerisinde idrak edilen bu günü feyziyle geçirmek isteyen Müslümanların araştırdığı konu oluyor. Bol malzemeli olanı makbul olan aşure, genellikle 41 çeşit malzeme içermesi ile rivayet edilmektedir. Ancak 41 çeşit malzeme yerine, tuz, bal ve süt de eksikliği tamamlayabiliyor. İşte, aşure tarifi, malzemeleri ve yapılışı hakkında merak edilen bazı bilgiler
Aşure günü dolayısıyla tarif, malzemeler ve yapılış bilgileri gündemde yer alıyor. Aşure yapımında malzemelerin etkisi elbette çok fazla. Bu nedenle hangi malzemeler kullanılır, aşureye hangisi ne zaman eklenmeli detayı oldukça önemli. Haberimizde aşurenin malzemeleri ve yapımıyla tüyoları paylaşıyoruz. İşte tam kıvamında aşure için detaylar…
Aşure kaç malzeme ile yapılmalı?
Aşure, tahıl, baklagiller, meyve ve tohumlardan oluşan 41 çeşit malzeme içermeli. En önemli temel malzemesi buğday olan aşurenin malzemeleri bölgelere ve kişiye göre değişiklik gösterebilir. Beyaz fasulye, nohut, kuru bakla, hatta kuru börülce de konuyor. Bazıları buğday yerine pirinç, şeker yerine pekmez kullanıyor. Ayrıca sakız, anason katanlar da var. Üzeri kavrulmuş susam, badem, fındık, ceviz, kuşüzümü, nar taneleriyle süslenen bu nefis tatlı, bölgeden bölgeye, hatta aileden aileye farklılık gösteriyor. 41 çeşit malzemenin hepsi kullanılmadığında, besinlerin özü olduklarına inanıldığı için bir tutam tuz, biraz bal ve azıcık sütün bütün eksikleri tamamladığına inanılıyor.
- 1 su bardağı kuru fasulye
- 1 su bardağı nohut
- 2 su bardağı aşurelik buğday
- Yarım çay bardağı pirinç
- 1 su bardağı ufak küp küp doğranmış kayısı
- 1 su bardağı kuru üzüm
- Yarım su bardağı siyah kuş üzümü
- 1 su bardağı fındık
- 3 su bardağı toz şeker
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 3 litre sıcak su
- 8-10 adet karanfil (kaynatılacak)
Süslemesi için;
- 1 adet ayıklanmış nar
- Yarım su bardağı toz antep fıstığı
- Yarım su bardağı file antep fıstığı
- 5 adet dilimlenmiş kuru incir
- 2 yemek kaşığı tarçın
- 1 yemek kaşığı susam
- Yarım su bardağı çiğ badem
- Yarım su bardağı ceviz (kararmaması için servis etmeden hemen önce ekleyin)
- Aşurenin beyaz olması için buğdayın iyice yıkanması gerekir.
- Haşlanmış nohudun suyunu mutlaka süzerek ekleyin.
- Kuru meyvelerin içinde iri kalması için önceden suda bekletin, yıkanıp doğrayın ve buğdaya ekleyince çok kaynatmayın.
- Aşurenin ekşi olamaması için buğday kaynamaya başlayınca köpüğü mutlaka alın.
- Şeker aşureyi sulandırır ve malzemeleri dirileştirir. Bu nedenle şekeri en son ekleyin.
- Aşurenin üzerini, kaseler ılıdıktan sonra süsleyin; aksi halde malzemeler aşurenin içine çöker.