Aşure nasıl yapılır? Lezzetli aşure pişirmenin tarifi ve püf noktaları nelerdir

Aşure hem manevi değeriyle hem de lezzetiyle sofralarımızda çok özel bir yere sahip. Kökenleri Nuh tufanına dayandırılan aşurenin kıvamının ve tadının en üst seviyede olmasını sağlamak için dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta bulunuyor.

AŞURE İÇİN HANGİ MALZEMELER KULLANILIR?

Her şeyde olduğu gibi aşure söz konusu olduğunda da malzemeler çok önemlidir. Aşureye koyacağınız malzemelerin önemli bir kısmını kendi damak zevkinize göre belirleyebilirsiniz. Ancak buğday, fasulye, kuru kayısı gibi bazı temel malzemeler genellikle herkesin aşure tariflerinin içinde yer alır.

AŞURE MALZEMELERİ ÖNCEDEN ISLATILIR MI?

Aşure yapmaya niyetlendiyseniz malzemelerinizi önceden ıslatıp iyice yumuşatmanız gerektiğini unutmayın. Aksi takdirde hem aşurenizin pişme süresi uzar, hem de malzemeler aşurenin içinde birbirine iyice kaynaşmaz ve aşurenizin kıvamı dilediğiniz gibi olmaz. Çünkü aşureye eklenen malzemelerin her birinin pişme süresi farklıdır.

AŞURELİK BUĞDAY NASIL PİŞİRİLİR?

Aşurenin temel malzemesi buğdaydır. Aktarlardan ya da marketlerden alabileceğiniz aşurelik ya da keşkeklik buğdayı bir gece önce ıslattıktan sonra ertesi gün iyice haşlayın. Suyunun rengi sarardığında buğdaylarınız yeterince haşlanmış demektir. Buğdayın haşlama suyuna bir tutam tuz ekleyerek bu süreci hızlandırabilirsiniz.

AŞUREYE NOHUT, FASULYE KONUR MU?

Buğdayın yanı sıra kuru fasulye ve nohut gibi bakliyatlar da aşurede önemli yer tutar. Bunları da bir gece önceden ıslatıp ertesi gün aşureyi pişirmeden önce de iyice haşlamalısınız. Aksi takdirde hem aşure yiyende gaz yapar, hem de bakliyatların rengi aşurenin suyuna çıktığı için aşurenizin rengi koyu olur. Açık renk aşure için bu işlemi ihmal etmeyin.

AŞURENİN RENGİ KOYU OLURSA NE YAPILIR?

Aşurenizin rengi çok koyu olursa kurtarmak için yapabileceğiniz şey içine bir miktar süt eklemektir. Süt aşureyi beyazlaştırır. Aşureye pirinç eklemek de rengini açmak için yapılabilecek bir diğer şeydir. Ancak pirincin nişastasının aşurenin kıvamı üzerinde de etkili olacağını unutmayın.

AŞUREYE HANGİ MEYVELER EKLENİR?

Aşurenize ekleyeceğiniz kuru incir, kuru kayısı, kuru üzüm gibi meyveleri de önceden ıslatmanız iyi olur. Ancak burada bir gece önceden ıslatmak yerine meyvelerinizi birkaç saat suda tutarak erimeden yumuşamalarını sağlayabilirsiniz. Pişirme aşamasında da bu meyveleri tencereye en son sırada eklemeniz gerekir. Aksi takdirde meyveleriniz eriyip aşurenin içinde kaybolabilir.

Ceviz, fıstık gibi kuru yemişleri aşureyi pişirme aşamasında tencereye eklemek yerine, pişirdikten sonra servis aşamasında süsleme için kullanmanızı tavsiye ederiz. Aksi takdirde bu da aşurenizin renginin koyulaşmasına ve tadının acılaşmasına neden olur. Ancak beyazlatılmış bademi tencereye ekleyebilirsiniz.

AŞURE NASIL SUYLA YAPILIR?

Aşure yaparken kullandığınız su da temiz, sağlıklı içme suyu olmalı.

AŞURE NASIL TENCEREDE PİŞİRİLİR?

Tencere demişken, aşure pişireceğiniz tencerenin de bu işe uygun olması gerekir. Aşure tenceresi diye satılan büyük tencerelerden evinizde yoksa geç ısınan ağzı geniş ve yayvan başka bir tencere de kullanabilirsiniz.

AŞURE KAÇ SAATTE PİŞER?

Aşurenizi pişirirken sabırlı olmalısınız. Bu işlem 2 saat kadar sürer ve malzemelerinizin miktarına ve çeşidine göre farklılık gösterir. Aşurenin piştiğini suyunun yoğunluğundan ve renginden anlayabilirsiniz. Muhallebi kıvamına gelen aşure ocaktan alınabilir. Çok sulu görünen aşureyi biraz buğday nişastası takviyesiyle kıvamlandırabilirsiniz. Ancak aşurenizin soğudukça kıvamının koyulaşacağını da unutmayın.

AŞURE SUNUMU NASIL OLMALIDIR?

Aşurenizi servis ederken porselen kaseler kullandığınızda daha şık bir görünüm elde edersiniz. Aşurenizin üzerini de yukarıda belirttiğimiz gibi kuru yemiş ve kuru meyveler, nar taneleri vb. ile süslemeyi unutmayın.

AŞURE NASIL YAPILIR? EVDE AŞURE YAPIMI İÇİN KOLAY TARİFİ

Malzemeler:

3 su bardağı aşurelik buğday

Yarım çay bardağı pirinç

1 su bardağı nohut

1 su bardağı kuru fasulye

200 gram kuru kayısı

200 gram kuru üzüm

1 su bardağı kabuksuz fındık

4 su bardağı toz şeker

Bir tutam tuz

Sıcak su

Üzeri için:

Fındık

Kuş üzümü

Ceviz

Nar

Tarçın

Nasıl yapılır?

Buğday, pirinç, nohut ve kuru fasulyeyi ayrı ayrı kaselerde bir gece önceden ıslatın.

Nohut ve kuru fasulyeyi ayrı tencerelerde yumuşayana kadar haşlayın.

Buğdayı yıkayıp 10 dakika haşlayın.

Süzüp yeniden 10 dakika haşlayın ve yeniden süzün.

Son olarak 3 litre kadar sıcak suyla 50 dakika kadar haşlayın.

Bu esnada kuru kayısı ve üzümü bir süre sıcak suya koyun.

Bulgurlar yumuşayınca nohut ve fasulyeyi ekleyin.

Kayısıları küp küp doğrayıp üzüm ve pirinçle birlikte tencereye ilave edin.

Tuzu, şekeri ve fındığı da ekleyip hepsini 15 dakika daha pişirin.

Aşureniz kaynadıkça suyu azalabilir, azar azar sıcak su eklemeyi ihmal etmeyin.

Muhallebi kıvamına gelince ocaktan alıp kaselere bölüştürün.

İlk sıcağı çıkınca üzerine fındık, ceviz, üzüm, nar ve tarçın serpin.

Ilık ılık servis ettiğinizde lezzeti muazzam olacaktır. Afiyet olsun…