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Yemek Kültürü
AA
Haber Giriş: 22.07.2020 - 12:14,Son Güncelleme:

Asırlık lezzet çeçil peyniri için kazanlar yakıldı

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Asırlık lezzet çeçil peyniri için kazanlar yakıldı
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Hayvancılığın yaygın yapıldığı kentlerin başında gelen Kars'ta kadınlar, yöreye özgü çeçil peynirini imece usulü üretmek için kolları sıvadı. Yöredeki kadınların 2 bin rakımlı meralarda beslenen ineklerden elde ettiği sütü işleyerek zorlu işlemlerin ardından hazırladığı çeçil peyniri, kış aylarında sofraları süslüyor

Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır yöresinde, yüzyıllardır kahvaltı sofralarını süsleyen çeçil peyniri, geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediliyor. Hayvancılığın yaygın yapıldığı Kars'ın Sarıkamış ve Selim ilçelerinin 2 bin rakımlı meralarında doğal ortamda beslenen ineklerin sütünden çeçil peyniri üretimi için kazanlar yakıldı.

Yöre kadınları, ilk olarak ineklerden sağdıkları sütü makineden geçirerek kaymağından ayırıyor. Bu işleminin ardından yağından arındırılan süt, mayalanarak bir saat dinlendiriliyor. Yakılan tandır ve ocaklardaki kazanlara doldurulan süt burada yarım saat kaynatıldıktan sonra, kadınlar tarafından tel tel olana kadar zorlu yoğurma işleminden geçiriliyor.


Asırlık lezzet çeçil peyniri için kazanlar yakıldı


Kahvaltı sofralarını süslüyor
Koyun ya da keçi derisinden hazırlanmış tuluklara basılarak kış için hazır hale getirilen peynir, bu meşakkatli yolculuğun ardından kahvaltı sofralarını süslüyor. Peynir üreten kadınlardan Sayime Al, sezonun ilk çeçil peynirini üretmek için kolları sıvadıklarını söyledi. Çeçilin büyük emeklerle üretildiğini ifade eden Al, şöyle konuştu:
"Akşamdan sütlerimizi hazır hale getiriyoruz ve sabah kalktığımızda kazanları yakıp sütü pişirmeye başlıyoruz. Çeçil peynirini kendimiz yaptığımız için sağlıklı olduğundan sofralarımızdan eksik olmuyor. Ayrıca çeçili kendimiz tuluklara basarak göğermiş hale getiriyoruz. Yöremizde yüzyıllardır çeçil peyniri üretiliyor. "

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