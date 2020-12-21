Aşırı yemeye dikkat! Yılbaşı yemeği nasıl olmalı?

Pandemi nedeniyle bu yıl evde geçirmeye hazırlanılan yeni yılda, uzmanlar tüketilecek ürünlere karşı uyarı ve önerilerde bulundu.

Uzman Diyetisyen Öykü Kaçar, koronavirüs nedeniyle en kıymetli hediyenin hiç şüphesiz sağlık olacağını söyledi. Yaklaşan yılbaşının heyecan ve umudunu geri çevirmenin mümkün olmadığını aktaran Kaçar, yılbaşı gecesini aşırı yemelerle sindirim sistemini ve uyku kalitesini sabote etmeden, yiyecekleri kısıtlamalarla geçirmenin adına birkaç beslenme önerisinde bulundu.

"Yılbaşı sofralarında kontrol sizde olsun"

Yılbaşı gecesi sofranın genişliğini düşünerek, gün boyunca aç kalmanın yanlış olduğunu dile getiren Kaçar, “Bu durum sizde, düşen kan şekeri ile beraber eksilen bir enerji ve geceye aç başlayarak kaybedilen kontrol biçiminde olumsuz bir yansıma olarak belirecektir. Doğru bir strateji olarak güne sağlıklı ve hafif bir kahvaltı ile başlayın. Peynirli ve bol yeşillikli güzel bir salata iyi bir alternatif olabilir ya da yulaf, yoğurt ve meyve karışımı. Öğle yemeğinde sebze ve protein ağırlıklı bir tabak, sizin için iyi bir tercih olacaktır. Burada kilit rol ise öğle yemeği sonrasındaki öğünde gizli. Bu öğün kan şekerinizdeki düşüşü önleyecek, yılbaşı sofrasında kontrolü elinizde tutacaktır” dedi.

"Favori yiyeceklerinizin daha iyi versiyonunu arayın"

Yılbaşı sofralarında sık yapılan hatalardan birinin de tüketilenlerin kalite ve pişirme yöntemlerini gözardı ederek yalnızca miktarına odaklanma olduğunu vurgulayan Kaçar, “Aperatiflerde işlenmiş yiyecekler yerine ev yapımı lezzetlere yönelin; cipsler yerine, mini galetalar yapabilir, soslu kuruyemişler yerine besin kalitesi daha yüksek olan çiğ yemişler opsiyonuna yönelebilir, kızartma içerikli aperatifleri fırın versiyonunda deneyebilirsiniz. Sofranızdaki yiyecekleri iyileştirmek konusunda ısrarcı olun. Sevdiğiniz şeyi yiyin ve anın tadını çıkarın. Hızlı ve bir anda yemek yerine, vücudunuzu dinleyerek küçük porsiyonlarla başlayın. Tabağınızdakilerin tadını dikkatlice, saniyeleri dahi atlamayarak çıkarın. Kendinizi kısıtlamalarla sıkıştırmayın. Yılbaşı gecesi bu sıkıştırmaların taşıdığı iç çatışmalar, sofranıza davet etmek isteyeceğiniz en son şeylerden biri olacaktır. Ancak sindirim sisteminizin, tabağınıza aldıklarınız ve porsiyon kontrolleri üzerinde özen göstermenize ihtiyacı olduğunu unutmayın. Büyük öğünlerle sindirim sisteminize aşırı yüklenmek şişkinlik, mide ekşimesi, hazımsızlık, gaz, yorgunluk hissi ve uyku kalitesinde düşüş gibi etkenlerle gecenizi ve sonraki günlerinizi olumsuz etkileyecektir. Sağlığın öneminin, dev ekranlarla gözümüze yansıtıldığı bu yılın ardından sindirim sistemimizi hırpalamamak, bedenimizi dinlemek ve duracağımız noktaya kulak vermeyi öğrenmek adına, yeni yılın ilk gecesi güzel bir başlangıç noktası olacaktır” diye konuştu.

“Yılın ilk gününü önemseyin”

Yılbaşı gecesi sonrası yılın ilk gününe başlarken uyku ve yeterince dinlenmeye dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Kaçar, şöyle devam etti:

“Uykusuzluk, yorgun bir sindirim sistemi için pekiyi olmayacaktır. Su tüketiminizi arttırın özellikle alkol tüketiminiz olduysa bu konuda ihmalkâr davranmamanızı öneririm. Kahvaltı ve gün içi öğünlerinizi olabildiğince hafif ve midenizi yormayacak yiyeceklerle düzenleyin. Bugün yılın ilk günü bedeninizi bir köşeye atmayın. Kendinize ufak bir egzersiz hediye edin ve vücudunuzu canlandırın.”