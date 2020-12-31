Aşçılık okullarında okumadan öğrenemeyeceğiniz püf noktaları

İYİ BİR BONFİLE İÇİN SABIRLI OLUN

Güzel bir bonfile pişirmek istiyorsanız eti doğrudan buzdolabından ya da dondurucudan çıkarıp ızgaranın üzerine atmayın. Bunun yerine önce oda sıcaklığına gelmesini bekleyip ardından pişirmeye başlayın. Böylece çok daha dengeli bir pişirme elde edersiniz. Etin oda sıcaklığına gelmesini beklemek zaman kaybettiren bir şey olabilir ama beklediğinize değeceğini söyleyebiliriz.

SULU BİR TAVUK İÇİN ÖN HAZIRLIK YAPIN

Tavuk hindi gibi etleri suyunu kaybetmeden pişirmek için yapmanız gereken şey brine etmektir. Etleri tuzlu soğuk suyun içinde bekletmek hem zengin bir aroma hem de sulu bir doku kazanmasına yardımcı olur. Brine işlemi aynı zamanda tavuğunuzun aşırı pişmesini önleyen bir kalkan görevi de görür.

TUZDAN KORKMAYIN

Aşçılık okullarında öğrencilere öğretilen ilk şeylerden biri tuz konusunda cimri olmamaktır. Eğer yemeğiniz yiyene yavan geliyorsa sebebi büyük ihtimalle tuzunun az olmasıdır. Aşırı tuzlu yemeklerden korkuyorsanız yapmanız gereken ise her pişirme aşamasında azar azar tuz ilave etmektir. Böylece örneğin suyunu çeken bir yemeğin aşırı tuzlu olması gibi bir sorunla karşılaşmazsınız. Tuzu yüksekten serpmek de dengeli bir dağılım sağlamaya yardımcı olur.

ŞEKER SADECE TATLILAR İÇİN DEĞİLDİR

Şeker denince akla tatlılar ve hamur işleri geliyor ama örneğin domatesli yemeklere bir iki tutam şeker atmak da çok büyük bir fark yaratır. Domateslerin doğal ekşiliğini kıran şeker, zengin ve hoş bir tat yaratmanızı sağlar. Bu hile özellikle mevsiminde olmayan domatesleri kullandığınız durumlarda çok işinize yarar.

MÜKEMMEL BİR HAMBURGER KÖFTESİ İKİ AŞAMADA HAZIRLANIR

Hamburger köftelerinizi mükemmelleştirmek için yapmanız gereken ve sadece 10 saniyenizi alacak iki basit şey var. Köfteyi şekillendirdikten sonra kesme tahtanızın üzerine biraz kuvvetle fırlatın. Böylece içinde kalan hava kabarcıklarından kurtulmuş olursunuz. Ardından ortasına başparmağınızla minik bir çukur açın. Böylece köftenizin ortası şişmez ve dengeli bir köfte elde edersiniz. Aynı zamanda pişerken içinden kabarcıklar çıkmasını da önleyebilirsiniz.

İYİ BİR TAVUK SUYU İÇİN DE SABIRLI OLUN

İçme suyu gibi berrak ve lezzetli bir tavuk suyu hazırlamak için tavuğun yanı sıra zamana ihtiyacınız var. Tavuk etlerinizi ve kullanacaksanız kemiklerinizi üzerini geçecek kadar suyla tencereye koyup en az 3 saat kaynatın. Bu işlemi kısık ateşte yapın ve üzerinde biriken köpükleri kaşıkla toplamayı ihmal etmeyin. Bu tavuk suyunuzun hem berrak hem de lezzetli olmasına katkıda bulunur. Sebzeleri de tavuklarla birlikte tencereye koyma hatasını yapmayın. Bunun yerine 1,5-2 saat bekledikten sonra sebzeleri ilave edin. Tamamen berrak bir sonuç için tavuk suyunuzu tülbentle süzün.

BİRKAÇ DAMLA ZEYTİNYAĞI BÜYÜK FARK YARATIR

Makarnalar, pizzalar, balıklar, etler… Hepsi birkaç damla zeytinyağı ilavesiyle olduklarından çok daha iyi noktalara getirilebilirler. Birçok profesyonel şef yemeklerini servis etmeden önce üzerine birkaç damla zeytinyağı gezdirir. Daha fazla lezzet ve ipeksi bir bitiriş için kullandığınız zeytinyağının kaliteli olmasına özen gösterin.

DIŞI MÜKEMMEL KIZARMIŞ BİR BALIĞIN SIRRI ISIDIR

Dışı mükemmel kızarmış, içi sulu kalmış bir balık pişirmek için ihtiyacınız olan en önemli şey güzelce ısınmış bir tavadır. Böylece balığınızın dışını iyice mühürlemiş olursunuz. Böyle güzelce ısıttığınız tavaya çok fazla ürün doldurmak da bir diğer hatadır çünkü tavanın soğumasına neden olur. Tavanın iyice ısınmış olmasının bir diğer faydası da çevirirken balığın yapışmasını önlemektir. Balıktaki proteinler soğuk zeminlere yapışmaya daha meyillidir.

YAPIŞMAZ TAVALAR SADECE BİR TEK ŞEY İÇİN KULLANILABİLİR

Pişirdiğiniz etin ya da balığın dışında güzel bir mühür elde etmek istiyorsanız yapışmaz tavalardan uzak durmanız gerekir. Çünkü bu tavalar yeterince ısınmadığından içindeki ürünler de çıtır çıtır olmaz. Ancak yumurta, krep, Fransız tostu gibi şeyler pişiriyorsanız o zaman yapışmaz tavalar dostunuzdur.

MAKARNANIN LEZZET SIRRI SOSUNDA PİŞMESİDİR

Restoranlarda yediğiniz lezzette makarnalar elde etmenin yolu, makarnayı tamamen pişmeden birkaç dakika önce sosa atmaktır. Böylece makarna taneleri sosun lezzetini daha iyi çeker ve sos makarna tanelerine daha güzel yapışır. Çok koyu olan sosu sulandırmak için yapmanız gereken ise makarnanın haşlama sosundan eklemektir.