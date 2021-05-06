Artvin yemekleri - Artvin'de ne yenir ve neyi meşhur? Artvin mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi

Artvin Türkiye’nin doğu Karadeniz bölgesinde bulunana bir il olmaktadır. Bu ilin doğal güzellikleri ile birlikte kendine özgü olan lezzetleri de bulunmaktadır.

Artvin Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi Nedir?

Artvin ilinin yerel olarak sık tercih edilen pek çok yemekleri bulunmaktadır. Bu yemeklerin sevilmesinin ve birçok birey tarafında lezzetle yenmesinin nedeni oldukça doğal olmasında kaynaklanmaktadır. Artvin iline ait ve en çok sevilen sekiz lezzeti şu şekilde sıralanmaktadır.

Kuymak

Mısır Ekmeği

Laz Böreği

Hamsili Pilav

Karalahana Sarması

Kaygana

Yatık Döner

Hamsili Ekmek

Kuymak

Bu yiyeceğin tarihi oldukça eski çağlara kadar dayanmaktadır. Kahvaltıda genel olarak tüketilmesine rağmen günün her öğününde kolaylıkla tüketilmektedir. Bu yiyeceğin ana özellikleri Artvin peyniri ve tereyağında olmaktadır. Bu iki besinin pişirilmesi ile odlukça lezzetli bir yiyecek olan kuymak ortaya çıkmaktadır. Kuymak yemeğini Artvin ilini ziyaret eden bireyler arasında en çok sevilen yemek olarak bilenmektedir.

Laz Böreği

Laz böreği olarak tanınan bu börek çoğu Anadolu kültüründe olan böreklerinde oldukça farklı olmaktadır. Bu böreğin en önemli özelliği hamurunun oldukça ine olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle Artvin ilini ziyaret edenler için oldukça hafif bir yiyecek olarak bilinmektedir.

Mısır Ekmeği

Mısır ekmeği aslıdan Artvin ilinin coğrafyasında doğal bir ürünü olarak bilinmektedir. Yani bu besin Karadeniz bölgesinde oldukça fazla yetişen mısır unundan yapılmaktadır. Bu un içerisine ata mayası ve bir miktar yağ alarak tarihi Artvin ekmeğini oluşturmaktadır. Özellikle Artvin yemeklerinin yanında servis edilmektedir. Ayrıca kuymak yemeğinin yanında da yenildiği bilinmektedir.

Kaygana

İlk duyulduğunda kulağa oldukça tuhaf olarak gelen bu yemek kahvaltılarda sık tercih edilmektedir. Yemeğin özellikleler içinde yumurta, peynir, dereotu ve diğer yağ gibi maddeleri bulundurularak tavada yapılan bir yemek olmaktadır. Oldukça hafif bir lezzet olan kaygana temeği gün boyuna oldukça tutucu olmaktadır. Yani bireyler bu gıdayı aldıktan sonra gün boyunca karın acıkması ile çok zor karşılaşmaktadır.

Hamsili Pilav

Genel olarak Karadeniz bölgesi için balık ürünlerinden biri olan hamsi oldukça önemli olmaktadır. Bu nedenle pek çok kişi tarafından sık sık hamsili pilav tüketilmektedir. Hamsili pilav fırında yapılan ve pilav dışında hamsi olan bir yemek olmaktadır. Yemeğin lezzeti hamsinin doğal olan yağlarını pilava atması ile olmaktadır. Bu nenden Artvin’e giden bireyleri için oldukça lezzetli ve yararlı yemeklerden biri olarak görülmektedir.

Karalahana Sarması

Karalahana Artvin ili sınırların ve genel olarak Artvin ili sınırlarında yetişen ve pek çok Karadenizli tarafından lezzetle tüketilen bir gıda olmaktadır. Bu nendle bu bitkinin pek çok türü bulunmaktadır. İlk olarak en çok tercih edilenlerinde birdir olan ve Artvin yöresinde ait olan karalahana sarması olmaktadır. İçinde bulgur ve iç pilavı konulan bu yiyecek oldukça yararlı olmaktadır. Özellikle göz hassasiyeti ola bireyler için de oldukça sağlıklı olduğuna inanılmaktadır.

Yatık Döner

Bu yemek birçok bireyin ilk defa gördüğü bir yiyecek olmaktadır. Hem döner tadı gelirken hem de Erzurum yöresine ait olan cağ kebabı havası vermektedir. Yatık döner dikey olan dönerin yatay ol arka konumlandırılıp yağlarının akması ile gerçekleşen bir yemek olmaktadır. Bu yemek en önemli özelliği odun ateşinde pişmesi olmaktadır. Bu sayede hem hafif bir odun kokusu alınmakta hem de hayvan yağı ile yumuşacık bir et yenmektedir. Artvin’in az bilinin ve çok sevilen yemeklerinden biri olmaktadır.

Hamsili Ekmek

Hamsi Artvin ili için oldukça önemli bir besin gıdası olarak bilinmektedir. Bu hamsinin turşusundan sarmasında kadar pek çok türü bulunmaktadır. Artvin yöresine ait olan hamsili ekmek birçok ziyaretçi ve turist tarafında oldukça lezzetli bulunmaktadır. Bunun nedeni oldukça doğal gıdalardan hamsili ekmeğin yapılmasıdır.