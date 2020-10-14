Arpacık soğan yerine kuru soğan kullanılabilir mi? İşte cevabı...

Öncelikle şunu belirtelim, arpacık soğan adı üzerinde soğan ailesinin bir üyesi. Ancak biraz daha tatlı ve hafif bir tadı var. Üstelik içinde biraz sarımsak aroması da barındırıyor. En önemli özelliği ise sarı ve beyaz soğanlar kadar diri olmaması.

Bu farklılıklarına karşın arpacık soğan ile kuru soğanı değişmeli olarak kullanabilirsiniz. 1 adet küçük boy kuru soğan aşağı yukarı 3 adet küçük arpacık soğana denk gelir.

Arpacık soğanı pişirerek kullanmanız gereken bir tarifte bu ölçüyü gözeterek kuru soğan da kullanabilirsiniz.

Ancak arpacık soğanı çiğ eklemeniz gereken tariflerde kuru soğan kullanmak pek uygun olmaz. Kuru soğanın lezzeti çok baskın gelecektir.

Öte yandan arpacık soğan daha küçük ve ince katmanlı olduğundan, tarifte kuru soğan kullanacaksanız çok daha ince doğramanız gerekir.

Aynı şekilde kuru soğan yerine de arpacık soğanı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle yoğun soğan tadından hoşlanmayanlar için arpacık soğan uygun bir seçenek olabilir.

Dahası, az miktarda yemek pişirmeniz ve malzemeyi orantılı olarak azaltmanız gereken durumlarda soğanı bölüp kullanmaktansa arpacık soğan kullanmak çok daha pratik olacaktır.