Arpa çorbası tarifi
Arpa çorbası denince akla genellikle arpa şehriye ile yapılan çorbalar geliyor ama bu tarif gerçekten arpayla yapılan bir çorba. İçinde pastırma ve çeşitli yeşillikler bulunan arpa çorbası Kastamonu mutfağına ait bir lezzet. Siz de bu değişik çorbayı sofranızda değerlendirmek isterseniz tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 100 gram pastırma
- 1 adet kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- 4-5 dal maydanoz
- 4-5 dal mercanköşk
- 6 yaprak fesleğen
- 2 adet domates
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 litre su
- 2 su bardağı arpa
- Tuz
- Karabiber
- Kaşar peynir
Arpa çorbası tarifi Nasıl yapılır?
Pastırmaları ve soğanları küp küp doğrayın.
Soğan, sarımsak, maydanoz ve mercanköşkü ince ince, fesleğeni kabaca doğrayın.
Sıvı yağın yarısını tencerede kızdırın.
Pastırmaları ve yeşillikleri 5-6 dakika kadar kavurun.
Domatesi ekleyip birkaç dakika daha kavurduktan sonra suyu ekleyin.
Su kaynadığında arpaları da tencereye ekleyin.
Ara sıra karıştırarak arpalar yumuşayana kadar çorbanızı pişirmeye devam edin.
Tuz ve karabiberi ekleyip çorbayı ocaktan alın.
Üzerine peynir rendesini serpip ve yağın geri kalanını gezdirin. Afiyet olsun...