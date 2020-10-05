Ardahan'da kış hazırlıkları... Cancurdan pelverde yapımı başladı

Çıldır ilçesi Kurtkale bölgesinde, yörede cancur (yabani erik) olarak bilinen meyveden üretilen pelverde yapımına başlandı.

Çıldır ilçesine bağlı Öncül köyünde yıllardır dededen-babadan kalma yöntemlerle pelverde üretimi yapan Suat Bingöl, bu yılda toplama mevsimi gelen cancurlarla pelverde yapımına başladı. Her yıl bu aylarda şahsına ait bahçede yetişen cancurları bahçesinde kurmuş olduğu büyük kazanlarda saatlerce kaynatan Bingöl, elde etmiş olduğu pelverdeyi yörede ve gurbetteki vatandaşlara pazarlıyor.

Pelverdenini yapımının son derece meşakatli bir iş olduğunu dile getiren üretici Suat Bingöl “Kışın sofralarımızın vazgeçilmezi olan lezzet harikası pelverdemizin yapımı son derece meşakatli. Bahçemizde yetişen ve yöremizde cancur denilen meyvemiz birkaç aşamadan geçirilerek pelverde elde ediliyor. Topladığımız cancuru ilk olarak kazalarda içindeki çekirdekleri çıkıncaya kadar kaynatıyoruz. Bu yaklaşık 2 saat sürüyor. Daha sonra kaynatmış olduğumuz cancuru büyük eleklerden geçiriyor, çekirdeklerinden ayırıyoruz. Eleklerden geçirip çekirdeklerinden ayırdığımız cancuru tekrar kazanlara koyup, odun ateşinde sürekli karıştırarak, yaklaşık 8 ile 10 saat kaynatıyoruz. Pelverde kıvamını aldığında, tahta teknelere boşaltıp soğumasını bekliyoruz. En sonunda soğuyan pelverdeyi kaplara doldurup tüketilmeye hazır hale getiriyoruz.” dedi.