Ardahan yemekleri - Ardahan'da ne yenir ve neyi meşhur? Ardahan mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi

Ardahan' da yemek kültürü olarak daha çok et ve hayvansal ürünler tercih edilerek lezzetli yemekler ortaya çıkarılır. Ülkemizde pek çok yörede olduğu gibi Ardahan yöresinde de çok lezzetli kendine özgü yemekleri bulunur.

Meşhur Ardahan Yemekleri

Helle Aşı

Evelik Çorbası

Ayran Aşı

Haşıl

Kelecoş

Yarpuzlu Köfte

Ardahan Köftesi

Bişi

Hıngel

Kaz Etli İçli Pilav

Feselli

Etli Mantı

Göle Kaşarı

Katmer

Hasuta

Mafiş Tatlısı

Ardahan'da Ne Yenir ve Neyi Meşhur?

Ardahan yöresi, daha çok lezzetli et yemekleri ile biliniyor. Yöreye ait zengin içerikli çorbaları, et yemekleri ve enfes tatlıları ile dikkat çeken Ardahan'ın en lezzetli yemekleri ise;

Helle Aşı: Ardahan yöresine ait olan en lezzetli çorbalar arasında yer alan Helle aşı, un, yeşil mercimek ve kıyma ile yapılıyor. Oldukça az malzeme ile yapılan bu enfes çorba, kavrulma yöntemi ile pişiriliyor ve akşam yemeklerinin de vazgeçilmezi oluyor.

Evelik Çorbası: Ardahan'da ve Erzincan'da taze toplanarak iyice temizlendikten sonra haşlanmış olan yaprakların haşlanan mercimeklerle birlikte soğan ile kavrulması sonucunda ortaya çıkan bu yemek, genellikle salçalı sos ve patates ile servise hazır hale geliyor.

Ayran Aşı: Türkiye’de çok sevilen ve özellikle yaz aylarında soğuk, kış aylarında ise sıcak servis edilerek sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri oluyor. Ayran aşı çorbası, Ardahan mutfağında da önemli bir yutuyor. Buğday, nohut ve dereotu ile yapılan bu özel yemeğe, soğuk yoğurt eklendiği zaman lezzetli bir tada sahip oluyor. Bu yemek, genellikle soğuk olarak tüketildiği için genellikle yaz aylarında içilen çorba olma özelliği taşıyor. Ev yoğurduyla yapıldığı zaman ise çorbayı çok daha lezzetli bir hale getirebilirsiniz.

Haşıl: Ardahan'ın yöresel yemekleri arasında yer alan Haşıl, Anadolu’da neredeyse bütün yörelerde yapılan bir yemektir. İsteğe göre bulgur ya da buğday ile bu yapılan yemek, haşlanmış bulguların ortasına bol sarımsaklı yoğurt koyularak ile eritilmiş tereyağı dökülerek servis ediliyor. Çok lezzetli ve sevilen bir yemek olan Haşıl, sofrada genelikle ortadan yeniyor.

Kelecoş: Elazığ ve Ardahan'da sevilerek yenilen Kelecoş yemeği, başka yörelerde Keledoş ya da Keleçaşı ismi ile de bilinir. Elde açılıp tavada kızartılmış olan yufkaların üzerine kavrulmuş kuşbaşı etin koyularak yapılan bu özel yemek, üzerine tereyağı dökülerek servis ediliyor. Genellikle akşam yemeklerinde sofralarda sunulan bu yemek, doyurucu bir yemek olduğu için tek başına da yenebiliyor.

Yarpuzlu Köfte: Ardahan’ın en sevilen sulu yemeklerinden birisi olan yarpuzlu köfte, yarpuz otu ile bulgurun birleşimi ile yapılan en lezzetli yemekler arasında yer alıyor. İnce bulgurlar ile küçük misket köftelerle birlikte kıyma ve nohut eklenerek yapılan bu bol sulu yemek, isteğe göre bol soğanlı ve bol salçalı şekilde yapılıyor. Ardahan sofralarında sıkça karşılaşacağınız yarpuzlu köfteyi kesinlikle denemelisiniz.

Ardahan Köftesi: Ardahan’ın köftesi, şekil itibari ile Adıyaman’ın da yöresel köftesi olarak tanınıyor. Közlenmiş ve kabukları soyulmuş patlıcanın üzerine, köfte ve kıyma harcı ile hazırlanan köfte sarılarak yapılan bu yemek, köftelerin aralarına biber dizilerek fırında pişiriliyor.

Bişi: Ardahan yöresel yemekler listemizde yerini alan bişi, pek çok yörede pişi ve diğer bir adı ile dökme olarak isim verilen hamur işi olarak biliniyor. Pişi, genellikle sabah kahvaltılarında peynir ya da reçelle birlikte yenilen bir yemektir. Çok kolay bir şekilde yapıldığı için her zaman hızlıca hazırlayabileceğiniz bu yemek ile sevdiklerinize lezzetli kahvaltı sofrası kurabilirsiniz.

Hıngel: Ardahan’ın en lezzetli hamur işi yemekleri arasında yer alan bir diğer yemek ise, patatesle yapılan büyük mantı Hıngeldir. Bu yemek, bazı yörelerde Hengel ismi ile de bilinen mantı, haşlanıp ve püre haline getirilmiş patateslerin, elde açılan üçgen hamurların içine konması ile yapılıyor. Bu mantı normal mantılardan daha uzun süre haşlanması ile biliniyor. Genellikle de mantının üzerine sos ve sarımsaklı yoğurt eklenerek servis ediliyor.