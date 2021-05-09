Arap tava tarifi: Arap tava nasıl yapılır?

Arap tava, evde kolayca hazırlayabileceğiniz enfes bir lezzet. Sofralarınızın yıldızı olacak bu yemek favorilerinizden biri olacak. Eğer denemek isterseniz, Arap tava tarifini sizin için derledik.

MALZEMELER:

500 gram kıyma

3 adet patlıcan

4 adet sivri biber

2 adet patates

2 adet kuru soğan

3 adet domates

3 yemek kaşığı salça

Sıvı yağ

Karabiber

Tuz

NASIL YAPILIR?

Bütün sebzeleri küçük küpler halinde doğrayın. Kıymayı da fırın tepsisine yayın. Doğradığınız sebzeleri de üzerine ekleyin. Sıvı yağı da ilave edip güzelce karıştırın. Salçayı da bir miktar su ile karıştırın ve malzemelerin üzerine gezdirin. Yemeğinizi önceden 180 derecede ısıtılmış fırına verin. Dilerseniz yanında pilav veya cacık ile servis edebilirsiniz.