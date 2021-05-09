Arap tava tarifi: Arap tava nasıl yapılır?
Akşam için hem pratik hem de nefis bir şeyler arıyorsanız, Arap tavayı tercih edebilirsiniz. Sebzeleri küçük doğrayın ve kıymayla karıştırıp fırına verin. Yanında da pilav ve cacıkla da tadına doyum olmuyor. Mutlaka denemelisiniz. Peki Arap tava nasıl yapılır? İşte Arap tava tarifi...
Arap tava, evde kolayca hazırlayabileceğiniz enfes bir lezzet. Sofralarınızın yıldızı olacak bu yemek favorilerinizden biri olacak. Eğer denemek isterseniz, Arap tava tarifini sizin için derledik.
MALZEMELER:
500 gram kıyma
3 adet patlıcan
4 adet sivri biber
2 adet patates
2 adet kuru soğan
3 adet domates
3 yemek kaşığı salça
Sıvı yağ
Karabiber
Tuz
NASIL YAPILIR?
Bütün sebzeleri küçük küpler halinde doğrayın. Kıymayı da fırın tepsisine yayın. Doğradığınız sebzeleri de üzerine ekleyin. Sıvı yağı da ilave edip güzelce karıştırın. Salçayı da bir miktar su ile karıştırın ve malzemelerin üzerine gezdirin. Yemeğinizi önceden 180 derecede ısıtılmış fırına verin. Dilerseniz yanında pilav veya cacık ile servis edebilirsiniz.