Arabaşı çorbası tarifi: Arabaşı çorbası ve hamuru nasıl yapılır, nasıl yenir?

Yöresel lezzetlerimizden arabaşı çorbası Eskiden kış mevsiminde özellikle av hayvanlarının etiyle pişirilirken, bugün ise tavuk, kaz ve hindi etiyle yapılıyor. İşte kış aylarında bağışıklığınızı korumaya yardımcı olacak sıcacık arabaşı çorbası tarifi ve hakkında merak edilenler...

Arabaşı Nerenin, Hangi Yöreye Ait?

Arabaşı ya da Arabaşı çorbası, Türk mutfağının İç Anadolu'ya özgü çorbasıdır.Eskişehir, Karaman, Konya, Kayseri, Kırşehir, Afyon, Nevşehir gibi illerin mutfak kültüründe de yer alır.

Arabaşı Çorbası Malzemeleri

Hamuru için:

1 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

7 su bardağı su

Çorbası için:

2 adet tavuk göğüs eti

2 çay kaşığı salça

2 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

20 gram tereyağı

1 limonun suyu

1 tatlı kaşığı nane





Arabaşı Çorbası Nasıl Yapılır?

Arabaşı çorbasının hamuru için 5 su bardağı suyu 1 çay kaşığı tuzla birlikte tencerede kaynatın.

İçine 1 su bardağı un ve 2 su bardağı soğuk su ekleyin.

Topaklanmaması için sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişirin.

Koyulaşan hamuru hafifçe ıslattığınız bir cam tepsiye dökün.

Bir süre oda sıcaklığında ardından buzdolabında soğutun.

Yiyeceğiniz zaman baklava şeklinde dilimleyin.

Çorbanın kendisi için 1 çay kaşığı salçayı tencerede sulandırın.

Tavukları, pul biberi ve tuzu ekleyip tavuklar yumuşayana kadar pişirin.

Pişen tavukları parmak büyüklüğünde parçalara ayırın.

Tereyağını eritip içine biraz un ilave edin.

Salça ve pul biber de ekleyip 3 dakika kadar kavurun.

Bu karışımı tavuklara ilave edin ve çorbanın içinde eritin. 5 dakika daha pişirin.

Çorbayı kaselere bölüştürüp üzerine nane serpin ve limon suyu sıkın.

Servis ederken çorba sıcak hamur soğuk olmalıdır.

Arabaşı Çorbası Hamuru Nasıl Yenir?

Arabaşının hamuru ise un, su ve tuzla hazırlanıyor. Kaynayan suyun içine atılan un, karıştırılarak bulamaç kıvamına getiriliyor. Daha sonra bir tepsiye dökülen hamur soğutuluyor. Soğuyan hamur, baklava dilimi şeklinde kesiliyor.

Kaşığa önce soğuk hamur, ardından çorba alınıyor ve çiğnenmeden yutuluyor.