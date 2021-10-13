Antrikot nasıl pişirilir? Yumuşak dana antrikot tavada nasıl pişirilir?

Antrikot, dananın göğüs omurlarından başlayarak boynuna kadar uzanan ettir. Antrikotun çok lezzetli olduğu bilinmektedir. Et türleri arasında özel bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. Bu eti lezzetli yapansa sahip olduğu yağ dokusudur. Bu yağ dokusu sayesinde etin lezzeti daha çok dikkat çekmektedir. Birçok farklı yöntem ile antrikotu pişirebilirsiniz.

Antrikot Nasıl Pişirilir?

Lezzetli ve sağlıklı bir yemek yapmak için pişirim teknikleri çok önemlidir. Antrikotta yoğun bir lezzete sahiptir. O yüzden bu eti pişirirken tadını kaybetmemesine dikkat etmek gerekmektedir. Antrikotu pişirirken kişilerin damak tadı önemli olmaktadır. Yani herkes sevdiği yöntemi kullanarak antrikotu pişirmeyi tercih etmektedir.

Antrikotu pişirmek için üç yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler ızgara, fırın ve tava olarak bilinmektedir. Kendi zevkinize göre istediğiniz şekilde antrikot yapabilirsiniz. Bu lezzetli eti pişirdikten sonra keyifle tüketebilirsiniz.

Izgara İle Antrikot Pişirimi;

Antrikot oldukça sevilen ve sıklıkla tüketilen besinlerden birisidir. İçeriği oldukça zengin olan bu eti güven içerisinde tüketebilirsiniz. Sağlıklı ve lezzetli olan bu eti ızgara ile çok güzel bir şekilde pişirebilirsiniz.

Öncelikle taze şekilde antrikot satın almalısınız. Aldığınız antrikotu ızgaraya uygun olacak şekilde parçalara böldürmeniz uygun olacaktır. Bu işlemi kendinizde yapabilirsiniz. Ancak antrikotu aldığınız yerde bu işlemi yaptırmanız daha uygun olacaktır.

Antrikotu pişirmeden önce marine ederek dinlendirmeniz daha uygun olacaktır. Bu şekilde oldukça lezzetli bir antrikot yapabilirsiniz. Sarımsak, kırmızı biber, tuz, süt, sıvı yağ ve çeşitli baharatlar ile bu marineyi yapabilirsiniz. Marineyi yaparken aldığınız etin miktarı önemlidir. Et miktarına göre yetecek kadar sos hazırlayabilirsiniz. Daha sonra ızgarayı hazırlayın ve dinlenmiş olan antrikotu bu ızgara üzerine yerleştirin.

Izgaraya yerleştirdiğiniz antrikotu çok kurutmadan pişirin. Bunun için kontrollü bir şekilde pişirim yapabilirsiniz. Antrikot ızgarada oldukça nefis olmaktadır. Pişerken çıkardığı kokularda acıkmanıza yardımcı olacaktır. Izgarada pişen antrikotu zevkle yiyebilirsiniz.

Fırında Antrikot Pişirimi;

Antrikot fırındada oldukça lezzetli olmaktadır. Marine edip dinlendirdiğiniz antrikotu çıkarıp hazırlayın. Antrikotu fırına atmadan önce tavada mühürleminiz gerekmektedir. Bu sayede fırında daha lezzetli bir yemek yapmış olacaksınız. Daha sonra fırını 200 dereceye ayarlayın ve çalıştırın.

Fırın ısındıktan sonra yağlı kağıt serili tepsiye etleri dizin ve pişirmeye başlayın. Fırını 15-20 dakika sonra açarak kontrol edin. Antrikot pişmiş ise çıkarabilirsiniz. Fırından çıkan antrikotu 5 dakika kadar dinlendirip servis edebilirsiniz.

Tavada Antrikot Pişirimi;

Antrikotu tavada yapmayı tercih edenler çelik veya döküm tava kullanırsa eğer daha doğru olacaktır. Bu sayede antrikotu kolayca pişirebilirsiniz. Tavayı 5-10 dakika arasında ısıtın. Isınan tavaya etlerinizi koyun ve mühürleme tekniği ile pişirin. Etin her iki tarafınıda yaklaşık 10 dakika kadar pişirin. Tabi bu pişirimi yaparken eti yakmadan pişrimeye özen göstermelisiniz. Mühürlenen ve pişen etleri birkaç dakika dinlendirerek servis edebilirsiniz.

Yumuşak Dana Antrikot Tavada Nasıl Pişirilir?

Dana antrikotu daha yumuşak bir halde yapmak mümkündür. Bunun için etin marinesi çok önemlidir. Antrikotu marine etmek için; soğan suyu, sarımsak, tuz, kekik, pul biber, sıvı yağ, süt ve çeşitli baharatlar kullanabilirsiniz.

İyi bir şekilde marine edilmiş olan antrikot yumuşacık olur. Bunun için marine edilmiş olan antrikotu 1 gece buzdolabında bekletirseniz yararlı olur. Daha sonra tavada mühürleme tekniği ile yumuşacık ve lezzetli bir antrikot yapabilirsiniz. Etin her iki tarafınıda kontrollü olarak 10 dakika kadar pişirin.