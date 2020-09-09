Antipasto nedir ve nasıl yapılır?

Antipasto, İtalya'da başlangıç mezesi olarak servis edilmektedir. Karides, balık, kuru et, peperoncini, mantar, enginar göbeği ve çeşitli peynirler, Antipasto temelini oluşturur. Antipasto içerisinde turşu, yağ ve sirke de bulunur. Antipasto, İtalya'da yemeklerden önce getirilir ve tercihen acı sos gibi iştah açıcı özelliklere de sahip olabilir.