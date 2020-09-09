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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 09.09.2020 - 10:21 | Son Güncelleme:

Antipasto nedir ve nasıl yapılır?

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Antipasto nedir ve nasıl yapılır?
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Antipasto, İtalya'nın önemli geleneksel yemeklerinden birisidir. Ülkemizde meze olarak tabir edilen tabaklarla benzerlik gösteren Antipasto, pek çok farklı ürünün bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Antipasto içerisinde turşu, yağ ve sirke de bulunur. İşte, Antipasto hakkında merak edilenler ve yapılışı hakkında bazı bilgiler

Antipasto, İtalya'da başlangıç mezesi olarak servis edilmektedir. Karides, balık, kuru et, peperoncini, mantar, enginar göbeği ve çeşitli peynirler, Antipasto temelini oluşturur. Antipasto içerisinde turşu, yağ ve sirke de bulunur. Antipasto, İtalya'da yemeklerden önce getirilir ve tercihen acı sos gibi iştah açıcı özelliklere de sahip olabilir.

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