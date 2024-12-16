Antioksidan deposu, yemeklerin yanına da çok yakışıyor! Kırmızı pancar turşusu nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Kırmızı pancar turşusu, hem rengi hem de lezzetiyle sevilen tariflerden. Lezzetinin yanı sıra sağlığa faydalarıyla da dikkat çekiyor. Sofranız renk katacak bu nefis tarifin yapımı da oldukça kolay. Eğer denemek isterseniz, evde kolay ve pratik kırmızı pancar turşusu tarifini sizin için derledik. Şimdiden afiyet olsun...
İşte kıtır kıtır kırmızı pancar turşusu tarifi, malzemeleri ve yapımı...
KIRMIZI PANCAR TURŞUSU TARİFİ MALZEMELERİ
1 kilogram pancar
4 diş sarımsak
2 adet defne yaprağı
1 dal kereviz sapı ve yaprakları
Sirke
Tuz
KIRMIZI PANCAR TURŞUSU NASIL YAPILIR?
İlk olarak pancarların sap kısımlarını ayırarak güzelce temizleyin.
Daha sonra tencereye alarak üzerini geçecek kadar su ilave edin.
Ardından 3 yemek kaşığı da sirke ilave edip pancarlar yumuşayana kadar haşlayın.
Pancarlar yumuşayınca suyunu süzün ve ılınınca dilimleyin.
Kavanoza sarımsak ve defne yaprağını koyun.
Daha sonra da pancarları boşluk kalmayacak şekilde yerleştirin.
Üste de kereviz sapları ile yapraklarını ve 2 diş sarımsak koyun.
Pancarın haşlama suyuna tuz ve sirke ilave edip karıştırın.
En son yeteri kadar su ekleyip kavanozun ağzını sıkıca kapatın.
Turşunuzu güneş görmeyen yerde birkaç gün dinlendirin.
Afiyet olsun...