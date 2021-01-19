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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 19.01.2021 - 13:07 | Son Güncelleme:

Antidepresanlar kadar etkiliymiş! Kış depresyonuna bu yiyeceklerle çözüm bulun

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Antidepresanlar kadar etkiliymiş! Kış depresyonuna bu yiyeceklerle çözüm bulun
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Kış aylarında hele ki soğuk karlı havalarında bir fincan salep, sıcacık bir dilim kek ya da bir avuç kızarmış kestane hem içimizi ısıtır, hem de kendimizi iyi hissettirir. Kış aylarında özellikle güneşi fazla göremediğimiz zamanlarda yaşanan kış depresyonuyla mücadelede bu tür yiyecekler çok etkilidir. Sizin için kış günlerinde moralinizi düzeltecek, kış depresyonuna iyi gelecek nefis yiyecek önerileri hazırladık...

KALİTELİ KARBONHİDRATLAR

Kaliteli karbonhidratlar kış aylarında kendinizi iyi hissetmenin yollarından biridir. Çünkü karbonhidrat tüketimi triptofanı artırarak serotonin üretimini destekler ve iyi hissettirir.

Organik köy ekmeği tarifi
Organik köy ekmeği tarifi

YAĞLI BALIKLAR

Yağlı balıklar, omega-3 yağ asitleriyle dolu olduklarından kış depresyonuyla mücadelede birebirdir. Dahası kış aylarında denizler soğuduğundan balıklar daha da bir yağlanır ve lezzetlenir.

Fırında uskumru tarifi
Fırında uskumru tarifi

SÜT ÜRÜNLERİ

Tam yağlı süt, doğal D vitamini kaynaklarından biridir. Kış depresyonunun en önemli sebeplerinden biri de yetersiz D vitaminidir. Eh fazlasını söylemeye gerek yok herhalde. Aynı şekilde peynir ve diğer süt ürünlerini de kış menünüzden eksik etmeyin.

Peynir topları tarifi
Peynir topları tarifi

BAKLAGİLLER

Mercimek ya da börülce fark etmez, baklagiller ruh halinizi iyileştirmeye yardımcı olan yiyeceklerdendir. Folat ve B6 vitamini içeren baklagiller bu özellikleriyle dopamin seviyelerini sabit tutmaya yardımcı olur.

Zencefilli kırmızı mercimek çorbası tarifi
Zencefilli kırmızı mercimek çorbası tarifi

ZERDEÇAL

Zerdeçal zihin sağlığının en iyi dostlarından biridir. 2014 yılında yapılan bir araştırmada antidepresanlar kadar etkili olduğu bile görülmüştür hatta. Günde yarım çay kaşığı zerdeçal tüketmeye çalışın.

Altın süt tarifi
Altın süt tarifi

CEVİZ

Ceviz de omega-3 yağ asitleriyle doludur ve tıpkı balık gibi kış depresyonuyla mücadeleye yardımcı olur. Antioksidan özellikleri de güçlü olan cevizi ara öğünlerde, salatalarda, kahvaltılarda eksik etmeyin.

Cevizli fındıklı kırmızı pancar salatası tarifi
Cevizli fındıklı kırmızı pancar salatası tarifi

YUMURTA

Yumurta da süt gibi D vitamini deposu olduğundan kış depresyonuyla mücadeleye yardım eder. Kahvaltıda, öğle yemeğinde ya da akşam yemeğinde tüketebilir, yumurtayla çeşit çeşit yemekler hazırlayabilirsiniz. Özellikle yumurta sarısının D vitamini açısından çok daha zengin olduğunu da söyleyelim.

Çılbır tarifi
Çılbır tarifi

ISPANAK

Ispanağı Temel Reis boşuna sevmiyor. Güçlü bir folat kaynağı olan ıspanak, bu özelliğiyle depresyonla savaşıyor. Çünkü depresif bireylerin kanlarındaki folat seviyesinin ortalamanın yüzde 25 altında olduğu görülmüş.

Ispanak topları tarifi
Ispanak topları tarifi

BADEM

Badem de E vitamini ve magnezyum zengini. Magnezyumun vücuttaki rolü ise nörolojik yolların düzenlenmesi. Magnezyum eksikliği depresyona ve kaygıya yol açtığı yönünde çalışmalar bulunuyor.

Sütlü badem çorbası tarifi
Sütlü badem çorbası tarifi

BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolata! Ama burada 'bitter' kelimesinin altını çiziyoruz. İçeriğindeki polifenoller ile beyin fonksiyonlarına ve ruh haline destek olan bitter çikolatayı çok fazla övmemize gerek bile yok aslında...

Ev Yapımı Bitter Çikolata | Mucize Lezzetler
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