Antep yemekleri - Gaziantep'de ne yenir ve neyi meşhur? Gaziantep mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi

Gaziantep’in mutfak kültürü çok fazla gelişmiştir. Antep deyine akla ilk gelen baklava olsa bile, et yemekleri konusunda Adana ile yarışmaktadır.

Antep Yemekleri

Antep yemekleri hem önceki kültürlerden hem de sınır şehirlerinden oldukça etkilenmiştir. Antep mutfağında çorbalar, etler ve tatlılar özel bir yere sahiptir. Kültürel değerlerinin, bakırcılar çarşının yanında yemeklerini tatmak içinde Antep’e gidilebilir. Tatlı, tuzlu, hamur iş, et yemeği gibi pek çok yemek çeşidini Gaziantep’te bulmanız mümkündür.

Antep yemekleri içinde et yemekleri oldukça önemli bir yer tutar. Kebapları ise sevilerek tüketilmektedir. Yörenin lezzetli etleri de yemeklere kebaplara ayrı bir lezzet katmaktadır. Antep fıstığının sadece tatlılarda değil, yemeklerde bile kullanıldığı bir mutfak kültürü vardır. Adana, Kilis mutfağındaki yemekler ile benzer yemeklerde bulunmaktadır.

Gaziantep’te Ne Yenir ve Neyi Meşhur?

Gaziantep’te yöresel pek çok çorba yemeği bulunur. Bunun dışında et yemekleri de oldukça lezzetlidir. Tatlılar ise Gaziantep denildiğinde ilk akla gelen lezzetler olacaktır. Gaziantep yemeklerinden bazıları şunlardır;

Beyran

Beyran yemeğine çorba da denir, yemekte denir. Çünkü sulu kıvamda bir yemektir. Ama içindeki zengin malzemesi ve yoğunluğu düşünüldüğünde sadece çorba demek yetersiz kalacaktır. Son derece lezzetli ve tek başına bile doyurucu bir yemek çeşididir. Gaziantep yöresinin en popüler yemeğidir.

Beyran çorbası kuzu etinin gerdan veya incik kısmından yapılmaktadır. Bunun yanında pirinç ve çeşitli baharatlar ile zenginleştirilir. Oldukça şifalı ve aynı zamanda lezzetli bir gıdadır. İçene katılan sarımsak ise tam bir şifa kaynağıdır. Doğal antibiyotik olması nedeniyle özellikle kış aylarında tüketilmesi son derece faydalı olacaktır.

İçli köfte

Lezzeti eşsiz, yapımı zor olan bir yemektir. Oldukça lezzetli olan içli köfte Kilis mutfağından Gaziantep mutfağına geçmiş bir yemek kültürüdür. İçinde ince bulgur ve irmik bulunmaktadır. Bunun yanında salça, kıyma, soğan, maydanoz ve ceviz ile eşsiz bir lezzet elde edilir. Yuvarlak veya yumurta şeklinde yoğurulabilir. İçli köfte isteğe göre haşlama veya kızartma formunda yapılmaktadır. Bayram günlerine Gaziantep’te evlerde mutlaka içli köfte yapılmaktadır.

Şıhıl mahşi

Şıhıl mahşi zengin bir içeriğe sahip olan kabak dolmasıdır. Dolmanın içinde kıyma, soğan, salça, maydanoz, haşlanmış nohut ve çam fıstığı bulunmaktadır. Hazırlanan harç önceden kızartılan kabakların içine doldurulur. Daha sonra pişirilerek servis edilmektedir. Ayrıca içinde çeşitli baharatlarda bulunur. Servis yapılmadan önce üzerine sarımsaklı yoğurtta dökülür.

Yuvalama

Yuvalama pek çok yörede adı duyulmuş lezzetlerden bir tanesidir. Ama bu yemek Gaziantep yöresinde bir başka lezzetli olmaktadır. Yuvalama çorba gibi sulu bir gıdadır. Düğünlerde genellikle yuvalama yapılmaktadır. Kıyma ve nohut ve etin bir araya geldiği hem lezzetli hem de doyurucu bir yemektir.

Alinazik

Gaziantep yöresi, tıpkı Adana gibi et kültürüne önem veren bir şehirdir. Mutfak zenginlikleri arasında kebaplarda ayrı bir yer tutmaktadır. Ali nazik közlenmiş patlıcan ile yapılan bir kebap yemeğidir. Kıyma, sarımsak, yoğurttun harika bir bileşimi ile oluşur. Oldukça lezzetli bir yemektir.

Malhıtalı Aşı

Kırmızı mercimek ve bulgur ile hazırlanan bir çorbadır. Soğan, salça ve tereyağı ile yemeğin tadı arttırılır. Çorba yanında turşu ile servis edilmektedir.

Tennuri Çorbası

Tennuri çorbası içeriği oldukça zengin bir çorbadır. Çorba et suyuna yapılır. İçerisinde ise nohut, pirinç, soğan, mercimek ve un bulunur. Tüm lezzetler bir arada harmanlanarak tennuri çorbası yapılır.

Baklava

Sadece Türkiye’de değil dünyada bilinen bir lezzette, baklavadır. Baklava cevizli veya Antep fıstıklı olabilir. Ama Gaziantep’te baklava yeniyorsa yöreye özgü bir lezzet olan Antep fıstığı ile tüketilmelidir. Kat, kat ve incecik açılan baklavanın tadın doyum olmaz. İçindeki tereyağı da baklavaya ayrı bir lezzet katmaktadır.

Gaziantep Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

Gaziantep, Türkiye’de mutfak kültürünün en gelişmiş olduğu şehirlerden bir tanesidir. Farklı lezzetlere ev sahipliği yapar. Et yemekleri yanında, çorbalar ve tatlılar ile unutulmaz yemek çeşitleri sunmaktadır. Gaziantep mutfağının yemeklerinden bazıları şunlardır;

Baklava

Cacıklı Arap köftesi

Şiveydiz

İçli köfte

Kahke

Patlıcan kebabı

Malhıtalı aşı

Ali nazik