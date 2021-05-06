Antalya yemekleri - Antalya'da ne yenir ve neyi meşhur? Antalya mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi

Antalya Akdeniz bölgesinde bir şehir olduğu için oldukça fazla çeşitli, yemekleri bulunmaktadır. Bu yemekler daha çok balık ve sebze yemekleri olarak bilinmektedir.

Antalya Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi Nedir?

Antalya ili Türkiye’nin güneyinde bulunan bir il olmaktadır. Bu ilin en önemli özellikleri genellikle sıcak bir ikilimin olmasıdır. Bu nedenle daha çok sebze ve meyve ağırlıklı yemekler tüketilmektedir. En çok tercih edilen ve birçok turist tarafında oldukça çok sevilen yemekler şu şekilde olmaktadır.

Enginarlı Girit Kebabı

Gökçe Su Pilavı

Hibeş

Frigya Biber Dolması

Kabak Çiçeği Dolması

Çiğirdik

Taze Bakla Yemeği

Kırmızı Tavuk

Enginarlı Girit Kebabı

Enginar yemekleri genel olarak Akdeniz bölgesi şehirleri için oldukça önemli bir gıda olmaktadır. Bu gıdanın en önemli özelliği oldukça hafif bir gıda olarak binmesidir. Enginarlı Girit kebabı için çömlek içine et enginar ve diğer yiyecekler konulması gerekir. Yaklaşık olarak 4 saat boyunca fırında pişen bu yemek oldukça lezzetli olmaktadır.

Gökçe Su Pilavı

Gökçe su pilavı pirinç pilavı olarak bilinmektedir. Bu yemeğin içine ek olarak yaban mersini ve tereyağı atılmaktadır. Oldukça farklı ve lezzetli bir yemek olan bu pilav pek çok kişi tarafında tercih edilmektedir. Bu yemek bugün Antalya’yı ziyaret eden pek çok kişi tarafında tüketilmektedir. Bu nedenle oldukça sevilen ve lezzetli bir yemektir.

Hibeş

Antalya linin yemekleri kadar mezeleri de meşhur olmaktadır. Birçok farklı yemeğin yanında tüketilmesi normal bir yemek olmaktadır. Genellikle nohuttan yapılan bunu yemek oldukça lezzetlidir. Birçok market ve lokantada bu yemeğe rastlamak oldukça mümkündür.

Frigya Biber Dolması

Biber dolması hemen hemen her yerde yapılmaktadır. Fakat frirgya ilçesinde ait olan bu dolma türü beyaz olmaktadır. Yemeğin özelliği ise oldukça hafif ve lezzetli olmasıdır. yemeğin en önemli özelliği ise iç pilavında oldukça kaliteli protein olmaktadır. Bu pilavın içinde ceviz ve diğer yiyeceklerde bulunmaktadır.

Kabak Çiçeği Dolması

Kabak çiçeği dolması ay çekirdeğinin küçük halinde yapılmaktadır. Temelde oldukça küçük bir çiçek olan bu bitkinin içi boştur. Sarı ve kapalı bir çiçek şeklinde olan bu bitkinin içi iç pilavı ile dolmaktadır. Bitki içine koyulan pek çok baharat ile birike özel bir tahta almıştır. Oldukça sağlıklı bir yemek olan bu bitki zeytinyağı ile pişmektedir. Yemek Antalya ilinin en çok sevilen yemeklerinden biri olarak bilinmektedir.

Çiğirdik

Antalya ii için incir önemli bir gıda olarak bilinmektedir. İncir gıdasınasın çekirdeklerinde yapılan ve şerbetle pişirilen bir çeşit tatlı da çiğirdik olmaktadır. Genellikle atıştırmalık olarak tüketilmektedir. Sadece susam ve incir çekirdeği ile yapılan bu yiyecek oldukça güçlü bir enerji verici gıdadır. İlk olarak bu yemeğin yapılması için çekirdekler ve susam kavrulur. Üzüm pekmez ile harmanlarlar kalıplara dökülür. Onarasıdan kesilerken servis edilmektedir. Bu yemeği tüketen pek çok kişinin oldukça memnun kaldığı da bilinmektedir.

Taze Bakla Yemeği

Bakla temelde nohut fasulye gibi gıdalardan oluşmaktadır. Bu gıdalar oldukça önemli protein deposu olarak bilinmektedir. Taze bakla yemeği bir zeytinyağlı yemek olmaktadır. Yemeğin en önemli özelliği de hemen hemen tüm lokantalarda bulunmasıdır. Taze bakla yemeği henüz posasında olan nohuttan yapılmaktadır. Bu nedenle oldukça önemli bir yemek olarak bilinmektedir. Sağlıklı bir gıda olan taze bakla yemeği pek çok ziyaretçi tarafında tadılmaktadır.

Kırmızı Tavuk

Kırmızı tavuk olarak bilinen eve Antalya ilinin yöresel yemeği olan bu yemek için bol miktarda biber salçası kullanılmaktadır. Çünkü yemeğin adında olan kırmızız rengi ancak salça ile verilmektedir. Yemeğin en önemli özelliği tavuk suyunda ilk haşlanıp sonrasından fırınlanmasıdır. Kırmızız tavuğun suyu ile de Antalya pilavı yapılmaktadır. Pilav ile seviş edilen bu yemek pek çok ziyaretçi ve Antalya yerel halkı tarafında çok sevilmektedir.