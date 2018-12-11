Antalya kum, deniz, güneşin yanına gastronomiyi koyabilir mi?

İş Antalya gastronomisine gelince ezbere tekrarlanan üç beş lezzet ve mekan her seferinde karşımıza çıkar: Antalya şiş köftesi, tahinli piyaz, hibeş, Yedi Mehmet, Mevlana Lokantası, Sıralı Kebap, Börekçi Tevfik Usta ve birkaçı daha…

Her bahsedilen yer ve yemek kendi içinde tabii ki kıymetli ama yaz tatili telaşı içindeyken Antalya’nın derinliğine inmeyi ve gastronomi noktalarını gözden kaçırıyor muyuz acaba?

Bana göre bir şehrin gastronomi damarı eski çarşılarının ara sokaklarında ya da şehrin çeperlerinde ve sanayilerinde atar her şeyden önce… Karaözlü Kokoreç, Kanatçı Nedim Usta ve Şişçi Volkan kuzu şişiyle şehrin tam orasında yer almasa da ciddi lezzet sürprizleri hazırlayan mekanlar olarak ön plana çıkıyor. Adını, sahibi benziyor diye eski bir İspanyol kaleciden alan Zamora talaş böreğiyle, Çavdırlı Deli Kasap tandırıyla Antalya’ya gastronomi derinliği kazandırmıyor mu? Cadde Ciğer, gömleğe sarıp mangala attığı ciğer kebabıyla ülke güneyinin ciğer tutkusuna katılım göstermiyor mu? Apayrı Simit’in dükkan kimliğinden tamamen sıyrılıp hafta sonu büryan kebabı hazırlaması ciddi bir başka sürpriz değil mi?

Antalya’nın mevcut kum, deniz, güneş alanında haklı olarak edindiği ağır sıklet şampiyonluk unvanlarına yenilerini eklemesi için gereken biraz daha odaklanma bence… Kış aylarında limonata gibi bir hava veren Antalya’nın gastronomi değerleri yeni bir akım başlatmaya yeterli olabilir mi? Yukarıda verilen bir avuç örneğe yeni katılımlarla pekala yeni bir sayfa açılabilir.

Sizlerin Antalya’da beğendiği ve gastronomi değeri olarak gördüğü ek noktalar var mı? E-posta yoluyla, sosyal medyadan ya da yazı altına yorum bırakarak cevaplayabilirsiniz.

Afiyet olsun!

ARA SICAKLAR

-- Geçen haftaki köfte yazısı sonucu pek çok cevap geldi, teşekkürler. Özellikle Edirne tarafındaki okuyuculardan pek çok e posta aldım. Mümkün mertebe herkesin e-postasını yanıtlamaya çaba gösteriyorum ama şunu söylemek mümkün: Edirneli köftesine sahip çıktı!

-- Önceki bir yazımda kaybolma tehlikesinden bahsettiğim seyyar gıda satıcıları ve tablacılarla ilgili örnek uygulama Adana’dan geldi. “Lezzet Noktaları” projesiyle, eğitime alınan seyyar satıcılar üstlerinde Adanaspor ya da Adana Demirspor formasıyla ve tek tip gıda arabasıyla Adana sokaklarına renk katacak. Hem hijyenik açıdan takipte tutuluyorlar hem de gıda standartları açısından… Köşedeki kebapçı, sıkmacı, ciğerci, şırdancı Adana’da satışını yapmaya devam edebilecek. Benim gibi sokak lezzeti tutkunları için mükemmel haber!

-- Denizli, Burdur ve Isparta yaz tatiline gidilirken mola verilen kısa süreli gastrokaçamak noktalarından çıkıp uzun soluklu bir gastronomi üçgenine mi dönüşüyor? Çok büyük potansiyele sahip bu şehirlerle ilgili mutlaka gastronomi farkındalığı çalışmaları hızlanmalı.