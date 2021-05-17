Anne köftesi nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla anne köftesi tarifi

Köfte, herkesin severek yediği lezzetlerden biri. Anne köftesinin de tadına doyum olmuyor. Ancak hazırlarken bazı noktalara dikkat etmekte fayda var. Köfte için kullanılacak olan kıyma orta yağlı olursa köfteniz kuru olmaz. Ayrıca kıymayı aldığınız yerde iki defa çektirin.

Eğer köfte harcınızda ekmek içi kullanacaksanız, ekmek bayat olmalı ve kabuğunu kullanmamalısınız. Sarımsak da köftenize ayrı lezzet katacaktır. Köftenizi yoğurduktan sonra bir süre dinlendirin ve öyle kızartın. Dilerseniz yanında patates, domates ve biber de kızartabilirsiniz.

MALZEMELER:

500 gram kıyma

1 adet yumurta

1 adet kuru soğan

3 yemek kaşığı galeta unu

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım demet maydanoz

Toz biber

Pul biber

Kimyon

Karabiber

Tuz

NASIL YAPILIR?

Kıymayı derin bir kaseye alın. Soğan ve sarımsağı da rendeleyip kıymanın üzerine ekleyin. Daha sonra diğer bütün malzemeleri ilave edin. En son ince kıyılmış maydanozu da ekleyip güzelce yoğurun. Harcınızı 30 dakika kadar dinlendirdikten sonra ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlak şekil verin. Köftelerinizi yağda her iki tarafını da güzelce pişirin.