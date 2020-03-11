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Tatlı Tarifleri
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 11.03.2020 - 11:39,Son Güncelleme:/

Ankara sarması tarifi

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Ankara sarması tarifi
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Sütlü tatlılar, hem hafif hem de lezzeti oldukları için çok tercih ediliyor. Biz de mis gibi damla sakız kokulu enfes bir tarif hazırladık. Ankara sarması... İster yemekten sonra isterseniz de çay saatlerinizde keyifle tüketebilirsiniz. Çok beğeneceğinize eminiz. Peki, Ankara sarması nasıl yapılır? İşte tarifi... Afiyet olsun...

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 1,5 paket kakaolu bisküvi
  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı un
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 4 parça damla sakızı
  • 1 paket vanilya
  • 1 yemek kaşığı tereyağı

Ankara sarması tarifi Nasıl yapılır?

Süt, un ve şekeri derin bir tencereye alın.

Damla sakızlarını ezip tencereye ekleyin.

Ocağın altını açıp sürekli karıştırarak 15 dakika pişirin.

Kaynamaya başlayınca birkaç dakika daha pişirip ocaktan alın.

İçine tereyağı ve vanilyayı ilave edip tekrar karıştırın.

Bisküvileri rondodan çekip un haline getirin ve kare bir tepsiye eşit bir şekilde yayın.

Hazırladığınız muhallebiyi kaşıkla yavaş yavaş bisküvilerin üzerine ekleyin.

Muhallebiyi de yaydıktan sonra buzdolabında bir süre dinlendirin.

En son tatlınızı buzdolabından çıkarıp uzun şeritler halinde kesin ve rulo haline getirip servis edin.

Afiyet olsun...

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