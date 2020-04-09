Anadolu mutfağının gizli hazinesi kuskus

Kuskus, aslında Mağrip olarak adlandırılan ve kuzeybatı Afrika’da bulunan ülkelerin ana yemeklerinden biridir. Mağrip; Tunus, Cezayir, Fas ve Batı Sahra’yı içerirken, ortak kültürlerini birleştiren noktaysa kuskusun mutfaklarında önemli bir yer kaplamasıdır. Öyle ki yapılışı için özel bir kuskus tenceresi dahi bulunur. Yapılışıysa sırayla takip edilen adımlardan oluşur. Önce irmiğin üzerine süt ve su karışımı azar azar dökülerek hazırlanır. Bizim kuskus tarifimizde ayrıca bu sosa bolca yumurta da kırılır. Üzerine serpilen unla birlikte ufak topakların oluşması sağlanır. Son olarak elekten geçirilen bu topaklar temiz bir bezin üzerinde kurumak üzere bırakılır. Asıl pişirme yönteminde de kuskusyer denen tencereyle buharda pişirme yöntemi kullanılır. İç içe geçmiş iki tencereden oluşan kuskusyerin üst kısmındaki tenceresinde ufak delikler bulunuyor. Bu sayede alt tencerede sulu et pişerken onun buharıyla da üst tenceredeki kuskus pişiyor. Böylece karşı koyulmaz bir yemek ortaya çıkıyor.

Araştırmalara göre sağlık açısından da çok büyük öneme sahip olan kuskus, tok tutuyor ve enerji üretimini artırıyor. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve çocukların gelişimine de destek olması nedeniyle doktorlar tarafından öneriliyor. Daha birçok faydasının olduğu kuskusu özellikle evde kaldığımız bu dönemde bolca tüketerek hem enerjinizi hem de sağlığınızı yüksek seviyede tutabilirsiniz. Kuskus ayrıca çok çeşitli tariflerde de önemli yer tutuyor. Kuskusla doyurucu salatalar yapılabiliyor. Pilavı ve makarna gibi sosla hazırlanan alternatifleri de bulunuyor.

Ben de çok sevilen rulo tavuk tarifini kuskusla birleştirdim. Hatay’ın vazgeçilmezi kurutulmuş sebzeler bu tarife gerçekten ayrı bir lezzet kattı. Hem ruloların içinde, hem de rulo tavukların etrafına kuskusu koyduğunuzda da çok güzel bir lezzet birleşimi yaşanıyor. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Umarım çabucak daha sağlıklı, daha güzel günlere kavuşuruz.

Malzemeler:

6 adet dövülmüş tavuk göğsü

Yarım paket kuskus

1 kase kadar kurutulmuş sebze (patlıcan, biber, fasulye, domates)

Sosu için:

4 yemek kaşığı soya sosu

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 tutam tuz

1 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet sarımsak

Yapılışı:

Öncelikle tavuğu marine etmek için sosunu hazırlayın. Bir kabın içine soya sosunu, kimyonu ve karabiberi ekleyerek güzelce karıştırın.

Tavukları alırken kasaba dövdürün. Bir cam kabın içine güzelce yayarak, üzerine hazırlanan sostan dökün. Üzerini kapatıp, buzdolabında biraz bekletin.

Kuskusları haşlayarak, süzün. Daha sonra sebze kurularını mutfak robotunda çekin.

Tencereye yağı koyun, biraz kızdırdıktan sonra içine kuruları ekleyerek kavurun. Salçayı da koyduktan sonra sarımsak, karabiber, kimyon ve tuz ilave ederek hepsini iyice çevirin. Kuskusları da ekleyerek iyice karıştırarak, ocaktan alın.

Buzdolabında bekleyen tavukları açın ve içine hazırlanan kavrulmuş kuskusu koyarak sarın. Kalan sosa yarım çay bardağı kadar su ekleyerek, üzerine dökün. Açılmaması için tavukları bir kürdan yardımıyla sabitleyin.

Önceden ısıtılan 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Tavukları fırından çıkardıktan sonra kuskusları servis tabağına alın. Üzerine kızarmış tavuk sarmalarını koyun. Pul biberle süsleyerek servis edin.

Haftanın İpucu:

Kuskusta genellikle iki şekilde pişirme yöntemi kullanılır. Birincisi makarna gibi haşlanarak ve soğuk sudan geçirilerek hazırlanır. İkincisiyse yine makarna gibi yapılır ancak su miktarı kuskusun pişeceği ayarda konarak, çektirilir. Kuskusun besin değeri oldukça yüksek olduğu için ikinci yöntemi tercih etmeniz sizin için daha faydalı olacaktır.