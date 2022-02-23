Amasra salatası tarifi: Amasra salatası nasıl yapılır?

Amasra salatası hem tadıyla hem de görüntüsüyle bir kez tadanı hayran bıraktırıyor. Domatesten reyhana, turşudan pancara pek çok malzemenin aynı tabakta buluştuğu bu salata misafir sofralarınızın aranan lezzeti haline gelebilir. İşte Amasra salatası tarifi ve yapılışı...

Amasra Salatası Malzemeleri

1 adet domates

1 adet salatalık

1 adet kuru soğan

1 adet yeşil biber

1 demet marul

Reyhan, taze soğan, tere, semizotu, dereotu, maydanoz, kekik, nane

1 küçük kase karışık turşu

5-6 adet zeytin

1 adet kırmızı biber

1/4 kırmızı lahana

1 adet turşuluk kırmızı pancar

1-2 adet turp

Sosu için:

1.5 çay bardağı sızma zeytinyağı

1 çay bardağı sirke

1 limon

Tuz

Amasra Salatası Nasıl Yapılır?

Tüm malzemeleri iyice yıkayıp süzün.

Marulları servis tabağına yerleştirin.

Üzerine salatalık, yeşil biber, taze soğan, uzun uzun doğranmış kuru soğan ve yuvarlak şekilde kesilmiş domatesi ekleyin.

Ardından doğranmış yeşillikleri, kırmızı lahana ve turşuyu da ekleyin.

Pancar turşusunu yarım ay şeklinde keserek servis tabağının kenarına dizin.

Havucu yuvarlaklar şeklinde kesip, etrafını turplarla beyaz papatya şekli vererek süsleyin.

Zeytin ve kırmızı biberi de dilediğiniz gibi doğrayıp tabağı süsleyin.

Sos malzemelerini de bir kasede karıştırıp salatanın üzerinde gezdirin.

Afiyet olsun...