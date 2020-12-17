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İçecek Tarifleri
Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 17.12.2020 - 14:18 | Son Güncelleme:

Altın süt tarifi

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Altın süt tarifi
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Altın süt son dönemin en favori sağlıklı beslenme trendlerinden biri. Rengi altın sarısı olan bu sütlü içecek aynı zamanda sağlık için altın değerinde. İçinde bulunan zerdeçalın yapısındaki kurkuminin etkinleşebilmesi için içine az miktarda da yağ ilave edilen altın süt için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Şifa olsun…

  • Ocakta
  • 2 Kişilik
  • 30 dk
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Yapımı için malzemeler

  • 2 su bardağı süt
  • 3 çay kaşığı toz zerdeçal
  • 2 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı ya da zeytinyağı
  • Karabiber
  • Tarçın
  • Kakule
  • Karanfil
  • Bal

Altın süt tarifi Nasıl yapılır?

Sütü ve zerdeçalı cezvede karıştırarak kaynayana kadar ısıtın.

5 dakika da karıştırarak kaynattıktan sonra ocaktan alın.

İçine yağı ve baharatları ilave edin.

Bardaklara aktarıp biraz ılınınca balı da ekleyin. Afiyet olsun…

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