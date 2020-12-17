Altın süt tarifi

Altın süt son dönemin en favori sağlıklı beslenme trendlerinden biri. Rengi altın sarısı olan bu sütlü içecek aynı zamanda sağlık için altın değerinde. İçinde bulunan zerdeçalın yapısındaki kurkuminin etkinleşebilmesi için içine az miktarda da yağ ilave edilen altın süt için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Şifa olsun…

Ocakta

2 Kişilik

2 Kişilik 30 dk

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