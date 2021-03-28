Alinazik nasıl yapılır? İşte adım adım Alinazik tarifi
Mutfağımızın geleneksel lezzetlerinden biri olan Alinazik, patlıcan ve et ile hazırlanıyor. Yapımı zahmetli olsa da lezzeti buna değiyor. Ayrıca dilerseniz kıyma yerine et ile de yapılabiliyor. Peki Alinazik nasıl yapılır? İşte adım adım Alinazik tarifi...
Gazinantep mutfağının lezzetli yemeklerinden biri olan Alinazik'in kökeni Osmanlı'ya kadar dayanıyor. Sofranız farklı tada yer vermek isterseniz Alinazik kebabını kesinlikle denemelisiniz.
MALZEMELER:
2-3 adet patlıcan
250 gram kıyma
2 adet sivri biber
1 adet domates
1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
2 su bardağı yoğurt
Üzeri için:
Tereyağı veya sıvı yağ
Kırmızı toz biber
Karabiber
Tuz
NASIL YAPILIR?
İlk olarak patlıcanları közleyin. Ardında kabuklarını soyun. Daha sonra soğan, sarımsak ve biberleri ince ince doğrayın ve geniş bir tavada soteleyin. Ardından kıymayı ilave edin. Kıyma pişince küp şeklinde doğradığınız domatesi ekleyin. Tuz ve baharatları da atıp, domatesler yumuşak hale gelene kadar pişirin.
Közlediğiniz patlıcanları ince bir şekilde doğrayın ve geniş bir kaseye alın. Üzerine yoğurt, rendelenmiş sarımsak ve tuzu ekleyip güzelce karıştırın. Son olarak da bir tavada kırmızı biberli sosu hazırlayın. Bunun için biberleri incecik doğrayın ve tereyağında pul biber ile kavurun.
Patlıcanlı karışımı servis tabağına alın. Kıymalı harcı da üzerine yayın. Sosu da kıymalı harcın üzerinde gezdirin.