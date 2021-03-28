Alinazik nasıl yapılır? İşte adım adım Alinazik tarifi

Gazinantep mutfağının lezzetli yemeklerinden biri olan Alinazik'in kökeni Osmanlı'ya kadar dayanıyor. Sofranız farklı tada yer vermek isterseniz Alinazik kebabını kesinlikle denemelisiniz.

MALZEMELER:

2-3 adet patlıcan

250 gram kıyma

2 adet sivri biber

1 adet domates

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

2 su bardağı yoğurt

Üzeri için:

Tereyağı veya sıvı yağ

Kırmızı toz biber

Karabiber

Tuz

NASIL YAPILIR?

İlk olarak patlıcanları közleyin. Ardında kabuklarını soyun. Daha sonra soğan, sarımsak ve biberleri ince ince doğrayın ve geniş bir tavada soteleyin. Ardından kıymayı ilave edin. Kıyma pişince küp şeklinde doğradığınız domatesi ekleyin. Tuz ve baharatları da atıp, domatesler yumuşak hale gelene kadar pişirin.

Közlediğiniz patlıcanları ince bir şekilde doğrayın ve geniş bir kaseye alın. Üzerine yoğurt, rendelenmiş sarımsak ve tuzu ekleyip güzelce karıştırın. Son olarak da bir tavada kırmızı biberli sosu hazırlayın. Bunun için biberleri incecik doğrayın ve tereyağında pul biber ile kavurun.

Patlıcanlı karışımı servis tabağına alın. Kıymalı harcı da üzerine yayın. Sosu da kıymalı harcın üzerinde gezdirin.