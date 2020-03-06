Alinazik kebabı tarifi

Patlıcanları közleyip kabuklarını soyun.

Çatalla ezdikten sonra tuz ilave edin ve geniş bir tabağa alın.

Soğan ve biberi ince ince doğrayıp tavaya alın.

Sıvı yağ ve rendelenmiş sarımsağı da ekleyip birkaç dakika soteleyin.

Ardından kıymayı ekleyin ve rengi değişene kadar pişirin.

Domatesin kabuklarını soyup küp küp doğrayın ve tavaya ekleyin.

En son tuz ve baharatları da ilave edip domatesler yumuşayana kadar pişirin.

Yoğurt, rendelenmiş 1 diş sarımsak ve tuzu bir kasede karıştırın.

Patlıcanları da yoğurtlu karışıma ekleyip karıştırın.

Tereyağını bir tavada ısıtın ve biraz pul biber ekleyip kızdırın.

Yoğurtlu patlıcan karışımınızı servis tabağına alın.

Kıymalı harcı da üzerine yayın.

Tereyağlı pul biberli sos ekleyip servis edin.

Afiyet olsun...