Alanya'nın mekanlarına 'gülüklü çorba' denetimi

Gülüklü çorba, geçtiğimiz aylarda Alanya Belediyesi tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ’Alanya’ adına tescillenip tarifi koruma altına alındı.

Tescilli lezzetin korunması ve tarife uygun olarak hazırlayıp sunan işletmelerin belirlenmesi amacıyla Alanya Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Alanya Lokantacılar ve Pansiyoncular Odası ve AHEP Üniversitesi’nden oluşan kontrol heyeti, ilk saha çalışmasını gerçekleştirdi. Denetimlere Coğrafi İşaret Denetim Komisyonu Tarım İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar, AHEP Rektörü Ali Ekrem Özkul, Lokantacılar Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa ve denetim personeli katıldı.