Alabalık nasıl pişirilir? En lezzetli alabalık fırında mı tavada mı pişirilir?

Alabalık oldukça etli olan ve sevilen bir balık türüdür. Bu balığın sıklıkla tüketildiği de görülmektedir. Somon balığı ile yakın akraba olan bu balık serin ve tatlı sularda yaşamaktadır. Alabalık için özel yetiştirme tesisleri kurulduğu da bilinmektedir. Balıkçılar içinde bu balığı yakalamak çok zevklidir.

Alabalık Nasıl Pişirilir?

Alabalık eti oldukça lezzetli olan bir ettir. Bu yüzden alabalığı iyi bir şekilde pişirmek gerekmektedir. Balık türleri genel olarak kurutulmadan pişirilir. Alabalıkta bu açıdan kontrollü olarak pişirilmelidir. Doğru bir şekilde pişirilen alabalığın tadına doyum olmaz.

Alabalık pişirmek isteyenler tava, ızgara veya fırın seçeneklerinden birini tercih etmelidir. İnsanlar pişirim yöntemlerini damak zevklerine göre seçmektedirler. Bu yüzden alabalık yapacağınız zaman istediğiniz pişirme yöntemini kullanabilirsiniz.

Fırında Alabalık Yapımı

Alabalık aldığınız zaman güzelce temizletin. Bu işlemi balığı satın aldığınız yerde yaparsanız daha iyi olur. Ancak isteyen kişiler bu temizleme işlemini kendileri de yapabilirler. Temizlenen alabalıkları güzelce yıkayın ve iç kısımlarını kontrol edin. Alabalığı fırında yapacağınız için bütün şekilde kullanabilirsiniz. Balığın kafalarını ise keserseniz eğer fırın tepsisine rahatça dizebilirsiniz.

Yıkanıp hazırlanan balıkları öncelikle soslamak gerekmektedir. Bu sos için; tuz, limon suyu, sarımsak, zeytinyağı ve pul biber iyice karıştırılır. Ardından kekik ve az miktarda karabiber eklenerek tekrar karıştırılır. Hazırlanan bu sos ile alabalıklar iyice marine edilir. Marine edilen alabalıklar bir süre buzdolabında dinlendirilir.

Balıklar dinlenince fırın tepsisine dizilir ve aralara limon dilimleri koyulur. Daha sonra ise fırın 180 derecede çalıştırılır. Isınan fırına balıklar atılır. 30-35 dakika sonra alabalıklar pişmiş olacaktır.

Izgarada Alabalık Yapımı

Alabalığı ızgarada yapmak için öncelikle fırında yaptığınız gibi marine etmelisiniz. Alabalığı marine etmek daha lezzetli hale gelmesine yardımcı olacaktır. Izgarayı ayarladıktan sonra alabalıkları dizin ve pişirmeye başlayın. Arkalı önlü iyice kızaran alabalıklar yemeye hazırdır.

Tavada Alabalık Yapımı

Alabalıkları tavada yapmak için dilimlemeniz tavsiye edilmektedir. Bunun için alabalıkları temizleyip yıkadıktan sonra parçalara bölün. Tabi isteyen kişiler tavaya sığacak kadar boyutu uygun olan alabalıkları bütün şekilde de yapabilir. Ancak alabalığı parçalayıp tavada kızartmak daha doğrudur.

Marine edip dinlendirdiğiniz alabalıkları tavaya koymadan önce tavadaki yağı iyice kızdırın. Kızgın yağa alabalıkları atın ve ocağın ateşini orta seviyeye getirin. Balıkların rengi değişip kızardığı zaman tavadan alabilirsiniz. Oldukça lezzetli olan alabalıkları afiyetle yiyebilirsiniz.

En Lezzetli Alabalık Fırında mı Tavada mı pişirilir?

Alabalığın her hali çok nefis olmaktadır. Yani bu balığı fırında da tavada da çok güzel bir şekilde pişirebilirsiniz. Tabi alabalığı tavada yapacağınız zaman sıvı yağ kullanmanız gerekecektir. Bu yüzden tavada yapılan alabalık fırına göre daha yağlı olur. Lezzet olarak ise tavanın ve fırının lezzeti değişebilir. İki pişirim türünün de kendine has bir tadı olduğunu bilmelisiniz.

En lezzetli alabalığı yapmanın en önemli unsuru iyi bir marinedir. İyi bir şekilde marine edilmiş olan alabalık tavada veya fırında harika bir şekilde pişer.

İnsanların bir kısmı alabalığı fırında severken bir kısmı ise tavada sevmektedir. Alabalığı fırında yapanların sayısı ise daha fazladır. Buna göre değerlendirecek olursak alabalık en güzel fırında olur. Tabi yine de insanların damak tadı pişirim seçeneğini çok etkilemektedir.