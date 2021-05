Aksaray yemekleri - Aksaray'da ne yenir ve neyi meşhur? Aksaray mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi

Her mevsim ülkemizin ve dünyanın farklı köşelerinden çok sayıda insanı topraklarında ağırlayan Aksaray özellikle nefis geleneksel yemekleri ile yerel ve yabancı turistleri kendisine hayran bırakıyor. 1989 yılında Niğde'den ayrılarak il statüsünü kazanan Aksaray, içerisinde yer aldığı coğrafyanın özelliklerini yöreye has özenle yapılan yemeklerinde hissettiriyor. Hububatın çok geniş bir alana yayıldığı şehirde tahıl grubunda yer alan ekmek, pirinç, makarna, erişte, bulgur, yulaf, arpa, kuskus yaygın olarak pişirilen ya da yemeklerde yer alan ana malzemeler arasında göze çarpıyor.

Aksaray Yemekleri - Aksaray'da Ne Yenir ve Neyi Meşhur?

Aksaray şehrinin ekonomik geçim kaynakları arasında hayvancılık ön plana çıkıyor. Bu durum zengin yöre mutfağında et ve süt ürünlerinin oldukça geniş bir yer tutmasında etkilidir. Sadece et ve süt ürünleri değil bağ ve bahçelerden toplanan taze sebze ve meyvelerde Aksaray mutfağına ayrı bir renk ve lezzet katıyor. Et ve süt ürünlerinin, sebze ve meyvelerin hakim olduğu bu geleneksel mutfakta tahılların da özel ve apayrı bir yere haiz olduğu unutulmamalı. Meşhur kaplıcaları ile turizmin gözde illerinden Aksaray'da evlerde ve lokantalarda en fazla yapılan yiyeceklerin başında ise yufka geliyor.

Aksaray'ın enfes geleneksel lezzetleri arasında yufka, sıkma, sepe, erişte, kuskus pilavı, çörek, dolma mantı, çiğleme, soğanlama, sac böreği, arabaşı en meşhur olanlar arasında sıralanıyor. Bununla birlikte Aksaray'a gelenler tatlı yemek istediklerinde birbirinden leziz tatlı çeşitlerinden katmer, sarığı burma, kalbura bastı, pelte, kayganayı mutlaka tatmalı. Bu tadı damakta kalan tatlı çeşitlerini isterlerse yemeklerden sonra isterlerse sade olarak tüketebilirler.

Aksaray Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

Et ve sebze yemekleriyle birbirinden farklı damak tatlarına hitap eden Aksaray'ın zengin mutfağını yakından tanımak isteyenler bu tarihi, doğal güzellikleri ve kültürel dokusu ile ilham veren şehrin meşhur yemeklerinin isimlerini öğrenmek için araştırmalar yapıyorlar. Aksaray'ın yöreye has leziz geleneksel yemekleri ve tatlıları şöyle sıralanabilir:

- Kokina Çorbası

- Bamya Çorbası

- Aksaray Tava

- Çiğleme

- Soğanlama

- Erişte

- Kuskus Pilavı

- Sarığı Burma

- Höşmerim

- Papara

- Kokina Çorbası: Aksaray'a özgü kokina çorbası; kuşbaşı et ile lahana turşusunun harika birleşimi olarak tanımlanıyor.

- Bamya Çorbası: Kentin en sevilen çorbalarından biri kuşkusuz bamya çorbasıdır. Özellikle Ramazan ve bayram günlerinde misafirlere ikram edilen bamya çorbası, bamya yemeğinin daha sulu hali olarak düşünülebilir.

- Aksaray Tava: Aksaray tava, şehrin mutfak kültürünün en leziz temsilcilerindendir. Kuzu eti, domates, biber ve sarımsağın harmanlanması ile hazırlanan Aksaray tava, özel yapım kaplarda pişiriliyor.

- Çiğleme: Kaymak, un ve su ile hazırlanan çiğleme, Aksaray'ın meşhur tatlılarının başında geliyor. Az malzeme ile pratik bir şekilde yapılan bu özel tatlı, mutlaka tadılması ve sıcak bir şekilde tüketimi önerilen bir tat.

- Soğanlama: Aksaray'daki her hanede mutlaka yapılan soğanlama, soğan ve kıymanın kavurulması ile ortaya çıkan muhteşem bir lezzet ile midelere bayram ettiriyor.

- Erişte: Erişte ülkemizde yaygın olarak yapılan ve sevilerek tüketilen yöresel bir yemek. Aksaray'da yapılan erişte ise içerisine konulan çeşitli baharatlarla damaklarda bambaşka özel bir tat bırakıyor.

- Kuskus Pilavı: Aksaray sofralarının et yemeklerinin yanında vazgeçilmez pilav türlerinin başında kuskus geliyor. Aksaray halkı, kuskusu kendileri özenle ve emekle kurutarak yemeklerde kullanıyorlar.

- Sarığı Burma: Ülkemizde katmer adı ile daha fazla tanınan bir lezzet. Hamurdan yapılan sarığı burma üzerine yağ dökülerek kızartıldıktan sonra servis edilmektedir.

- Höşmerim: Çiğleme gibi sıcak tüketilmesi önerilen ve az malzemeyle hazırlanan nefis bir tatlı. Şeker, un ve tereyağı temel malzemeleridir. Aksaray'da çiğlemeden sonra en çok tüketilen ikinci tatlı olma unvanına haiz.

- Papara: Bayat ve kurumuş ekmekleri değerlendirmenin leziz ve pratik şekli. Damaklarda unutulması zor bir tat bırakan papara, soğan ve salçanın yağda kavrulmasıyla oluşuyor, içerisine peynir veya çökelek eklenerek lezzeti artırılarak özel sosla harmanlanıyor.