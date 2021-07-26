Ahtapot salatası nasıl yapılır? MasterChef ahtapot salatası tarifi ve kolay yapımı
Ekranların sevilen yemek yarışmalarından MasterChef’in başlamasıyla birlikte, birbirinden lezzetli ve farklı tarifler yeniden gündeme gelmeye başladı. Bunlardan biri de 25 Temmuz Pazar akşamı yarışmacıların hazırladığı ahtapot salatası oldu. Deniz ürünleri arasında özellikle yaz aylarında popüler bir lezzet olan ahtapot salatası nasıl yapılır merak ediyorsanız, işte MasterChef ahtapot salatası tarifi ve kolay yapım aşamaları…
MasterChef izleyicilerinin gözünden kaçmayan harika bir tarif ahtapot salatası, dün akşam itibariyle en çok arananlar listesine girmeyi başardı. İlgiyle takip edilen yarışmada ahtapot salatasının sunumuyla birlikte, deniz ürünleri arasında popüler bir tarif olan ahtapot salatası merak edilmeye başlandı. İşte 25 Temmuz MasterChef 2021 ahtapot salatası tarifi ve yapımı için püf noktaları…
Ahtapot Salatası Tarifi İçin Malzemeler
- 750 gram ahtapot
- Yarım kuru soğan
- Yarım limon
- 4-5 dal maydanoz
- 3-4 yaprak defne
- 3-4 dal dereotu
- 1 adet havuç
- 1 yemek kaşığı şeker
- 3-4 diş sarımsak
- Yarım çay bardağı sirke
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 litre su
Ahtapot Salatası Nasıl Yapılır?
Öncelikle ahtapotu bütün şekilde bir tencere suya koyun.
Soğanı ikiye bölün, yarım limon, maydanoz, defne yaprakları, sirke, sarımsak ve şeker ile kısık ateşte 1,5 saat kadar pişirin.
Ardından, ahtapotu sudan çıkarın ve soğuk suyun altına tutun.
Ahtapot soğuduğunda üst kabuğunu ve kafa kısmını çıkararak temizleyin.
Ahtapotu kuşbaşı şeklinde dilimleyin, ince kıyılmış dereotu ile harmanlayarak servis tabağına alın ve üzerine zeytinyağı gezdirin.
Son olarak yarım limon, 4-5 dal maydanoz ve dilimlenmiş havuç ile servis edin. Afiyet olsun…