Ahtapot salatası nasıl yapılır? MasterChef ahtapot salatası tarifi ve kolay yapımı

MasterChef izleyicilerinin gözünden kaçmayan harika bir tarif ahtapot salatası, dün akşam itibariyle en çok arananlar listesine girmeyi başardı. İlgiyle takip edilen yarışmada ahtapot salatasının sunumuyla birlikte, deniz ürünleri arasında popüler bir tarif olan ahtapot salatası merak edilmeye başlandı. İşte 25 Temmuz MasterChef 2021 ahtapot salatası tarifi ve yapımı için püf noktaları…

Ahtapot Salatası Tarifi İçin Malzemeler

750 gram ahtapot

Yarım kuru soğan

Yarım limon

4-5 dal maydanoz

3-4 yaprak defne

3-4 dal dereotu

1 adet havuç

1 yemek kaşığı şeker

3-4 diş sarımsak

Yarım çay bardağı sirke

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 litre su

Ahtapot Salatası Nasıl Yapılır?

Öncelikle ahtapotu bütün şekilde bir tencere suya koyun.

Soğanı ikiye bölün, yarım limon, maydanoz, defne yaprakları, sirke, sarımsak ve şeker ile kısık ateşte 1,5 saat kadar pişirin.

Ardından, ahtapotu sudan çıkarın ve soğuk suyun altına tutun.

Ahtapot soğuduğunda üst kabuğunu ve kafa kısmını çıkararak temizleyin.

Ahtapotu kuşbaşı şeklinde dilimleyin, ince kıyılmış dereotu ile harmanlayarak servis tabağına alın ve üzerine zeytinyağı gezdirin.

Son olarak yarım limon, 4-5 dal maydanoz ve dilimlenmiş havuç ile servis edin. Afiyet olsun…