Ahtapot risotto tarifi: Arda ile Omuz Omuza ahtapotlu risotto nasıl yapılır?

Bu hafta Arda ile Omuz Omuza'da yer alan ahtapotlu risotto tarifi ise izleyenler tarafından çok beğenildi. İster deniz mahsülleriyle dilerseniz de hindi, tavuk eti, jambonlu ya da sadece risotto olarak sunabileceğiniz ahtapotlu risotto tarifi ve malzemeleri hemen aşağıda...

Malzemeler;

200 gr arborio pirinci

1 adet kuru soğan

1 diş sarımsak

100 gr kırmızı şarap

1-1,5 litre sebze suyu

1 adet pancarın suyu

2 kol haşlanmış ahtapot

Tuz

Karabiber

3 yemek kaşığı toz parmesan

2 yemek kaşığı tereyağı

Ahtapotlu risotto nasıl yapılır?

Ahtapot için; bir adet ahtapotu iyice temizleyin. 2 litre su, yarım litre kırmızı şarap, yıldız anason, tane karabiber, defne yaprağı ve bunun gibi sevdiğiniz baharatlarla 3-4 saat kapağı kapalı bir şekilde kaynatın. Kollar kendiliğinden ayrılacak kıvama geldiğinde ahtapotunuz hazır demektir.

Risotto için; soğan ve sarımsağı yemeklik doğrayın.

Pancarı soyun ve parçalayıcıdan geçirin. Ardından bir tülbent yardımıyla pancarın suyunu sıkın ve posasını atın.

Bir tencereye 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyun ve ısıtın. Yağ ısınınca soğanı tencereye alın, yumuşayıncaya kadar pişirin. Ardından sarımsak ve pirinci ekleyin. Pirinçlerin rengi saydam bir hal alıncaya kadar kavurun.

Pirinciniz hazır olduğunda şarabı ilave edin. Şarap tamamen suyunu çektiğinde geriye tencerenin içerisinde hiç sıvı kalmadığında bir kepçe sıcak sebze suyundan ilave edin. Sürekli karıştırarak bu ilk kepçe sebze suyunuzun da çekmesini bekleyin.

İlk kepçe sebze suyu tamamen buharlaştığında ikinci kepçeyi ilave edin. İkinci kepçede buharlaştığında üçüncüyü… Bu şekilde risottonuz istediğiniz pişme kıvamına gelinceye kadar kepçe kepçe su ekleyin.

Sebze suyunuzun tamamını kullanmak zorunda değilsiniz. Risottonuz piştiğinde sebze suyu eklemeyi bırakın.

Risottoya son kepçe suyu eklerken pancar suyunu ve doğradığınız ahtapot kollarını da ilave edin. İyice karıştırın ve biraz suluyken kenara alıp parmesan ve tereyağını ekleyin.

Parmesan ve tereyağı risottonuza kremamsı kıvamı verecek olan ikilidir. Bu ikiliyi iyice risottoya yedirdikten sonra tabağa alarak servis edin.