Ahtapot evde nasıl temizlenir ve pişirilir? Tereyağlı ahtapot tava tarifi

Ahtapot marketlerde temizlenmiş ve dondurulmuş halde satılmaktadır. Ancak ahtapotu taze taze balıkçıdan alıp evde temizlemek ve pişirmek istiyorsanız bazı ipuçlarına ihtiyacınız olacaktır. İşte ahtapot nasıl temizlenir, nasıl pişirilir sorularınızın yanıtları...

Ahtapot Nasıl Temizlenir?

Ahtapotun kafasında bulunan mürekkep kesesi ve iç organları ehil kişiler tarafından iyice temizlenmelidir. Ahtapotu yıkarken bacaklarını bol suyun altında birbirine sürterek yıkamalısınız. Gövdesinde bulunan dişleri bıçakla keserek çıkarmalısınız. Bacaklarının arasını da bıçak yardımıyla keserek ahtapotun sinirlerini gevşetmeli ve daha kolay pişmesini sağlamalısınız.

Ahtapotun Nasıl Yumuşak Pişirilir?

Ahtapotu pişirdiğinizde yumuşak olması için tahta tokmakla döverek etini yumuşatabilir ya da pişirmeden önce birkaç gün derin dondurucuda bekletebilirsiniz. Aksi takdirde ahtapotun etki ne kadar iyi pişirseniz pişirin lastik gibi olacaktır.

Ahtapot Nasıl Pişirilir?

Öncelikle ahtapotunuzu sirkeli suda haşlayarak başlayın. Böylece ahtapotunuz yumuşar. Bu aşamada arzu ederseniz dokunaçlarını temizleyebilirsiniz. Dokunaçları ayıklanmış ahtapotu zeytinyağı ve limon suyundan elde edeceğiniz hafif bir sosla söğüş olarak servis edin.

Ancak dokunaçların ahtapotun üzerinde kalmasının hiçbir mahsuru yoktur, yenebilir. Ancak dokunaçlarını temizlemeden tüketecekseniz, ahtapotu haşladıktan sonra bir de ızgarada pişirmeniz gerekir. Yağ, pul biber ve kekikle lezzetlendirdiğiniz ahtapotunuzu ızgarada çok sertleştirmeden pişirin. Tuzunu piştikten sonra ekleyin.

Vantuzları da ayrıca sarımsak, domates ve çeşitli baharatlarla soteleyip başka bir nefis yemek daha elde edebilirsiniz.

Tereyağlı Ahtapot Tava Tarifi

1 kilo ahtapot

2 çorba kaşığı sirke

Tuz, pul biber

Tereyağı

Yapılışı

Öncelikle ahtapotun bacaklarının arasına, sonuna kadar kesikler atın ki buradaki sinirlerin sertliği azalsın ve yumuşak olsun.

Düdüklü tencereye 2 kaşık sirke koyup üzerine su doldurun ve bie saat kadar haşlayın.

Ardından, derisini soyun ve tereyağında çok fazla kurutmadan kızartın.

Afiyet olsun...