Ağzı açık tarifi
Ağzı açık Anadolu’nun farklı yörelerinde farklı şekillerde karşımıza çıkan nefis bir hamur işi. Eskişehir usulü ağzı açık ise iç harcı olarak mercimek kullanılarak yapılıyor. Sizin de kolayca yapabileceğiniz bu pratik ve ekonomik hamur işinin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Ayranla çok lezzetli bir ikii oluşturan Eskişehir usulü ağzı açığı size de tavsiye ediyoruz. Elinize sağlık…
- Fırında
- 6+ Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
- 3 su bardağı un
- 1 kahve fincanı süt
- 1 kahve fincanı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 tutam tuz
Aralarına sürmek için:
- 1,5 su bardağı sıvı yağ
İçi için:
- 1 su bardağı yeşil mercimek
- 2 adet kuru soğan
- 1 çorba kaşığı tereyağı
- Tuz
- Karabiber
Ağzı açık tarifi Nasıl yapılır?
Ağzı açığın iç harcı için 1 su bardağı mercimeği yumuşayana kadar haşlayın ve süzün.
Diğer yanda un, süt, sıvı yağ, toz şeker ve bir tutam tuzu derin bir kasede kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Üzerini nemli bir bezle örtün ve dinlenmeye bırakın.
Bu esnada kuru soğanı yemeklik doğrayın.
Tereyağını tavada kızdırıp soğanları yağda kavurun.
Haşladığınız mercimekleri de soğanlara ekleyip karıştırın.
Tuz ve karabiberi de ilave edip tavayı ocaktan alın.
Dinlenen hamuru 20 eşit parçaya ayırın.
Her parçayı 15 santimetre çapında yuvarlaklar halinde açın.
Yuvarlakların 10 tanesini aralarına sıvı yağ sürerek üst üste koyun ve kare şeklinde tek bir yufka olacak şekilde yeniden açın.
Aynı işlemi diğer 10 yuvarlağa da uygulayın.
Kare yufkaları dörder parçaya bölün. Böylece 8 adet hamur elde etmiş olacaksınız.
Hamurların ortalarına mercimekli harçtan koyup zarf gibi kapatın.
Fırınını 180 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın.
Tepsiye fırın kağıdı serip hazırladığınız ağzı açıkları tepsiye dizin.
Tepsiyi fırına verip ağzı açıkların üzeri kızarana kadar pişirin.
Sıcakken servis edin. Afiyet olsun…