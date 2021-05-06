Ağrı yemekleri - Ağrı'da ne yenir ve neyi meşhur? Ağrı mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi
Ağrı yöresine özgü birçok yemek çeşidi bulunmaktadır. Ağrı iline ziyarete gidecek olan kişiler öncesinde meşhur Ağrı yemekleri hakkında bilgi edinmek isteyebilirler. Ağrı Yemekleri - Ağrı'da ne yenir ve neyi meşhur? Ağrı mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi nelerdir? Siz de Ağrı yemekleri hakkında daha detaylı bilgileri derledik.
Ağrı yemekleri lezzetleri ile bilinmekte olan ve farklı yörelerde bile sıklıkla tercih edilen yemekler arasında yer almaktadır. Ağrı iline ait yöresel yemekleri denediğiniz de siz de beğeneceğiniz tatlar bulacaksınızdır. Hayvancılığın oldukça fazla gelişmiş olduğu Ağrı yöresinde et yemekleri de son derece meşhurdur. Ağrı'ya yolunuz düşerse birbirinden lezzetli Ağrı yemeklerini mutlaka denemelisiniz.
Meşhur Ağrı Yemekleri - Ağrı Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi
Abdigör Köftesi
Haşıl
Murtuğa
Yalancı Köfte
Pişi Erdek
Sac Kavurma (Selekeli)
Keledoş
Ayran Aşı
Hasude
Alabalık
Hengel
Halise
Abdigör Köftesi
Ağrı yöresinin en sevilen yemeklerinden birisi de Abdigör köftesi olarak bilinmektedir. Hemen hemen her yörenin kendisine özgü bir köftesi bulunmaktadır. Ağrı iline gittiğinizde ise mutlaka denemeniz gereken lezzetler arasında Abdigör köftesi yer almaktadır. Abdigör köftesi, kıyma ile değil de dövülerek hazırlanan et ile yapılmakta olan bir köftedir. Genel olarak pilavın üzerine koyularak servis edilmektedir.
Haşıl
Kolay yapılan yöresel bir yemek olduğu için Ağrı yöresinde sıklıkla yapılmaktadır. Yöresel haşıl yemeği hazırlanırken buğday kullanılmaktadır. Haşıl yemeği, dövülen buğdayların iyice pişirilmesi ile hazırlanır. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağı dökülen yemek servis edilir.
Murtuğa
Ağrı yöresinde yapılan murtuğa diğer yörelerde yapılmakta olanlara kıyasla daha farklıdır. Ağrı'da yapılan yöresel murtuğa içerisinde yumurta bulunmamaktadır. Yemek kategorisi içerisinde bulunan murtuğa görüntü itibari ile helvaya benzemektedir. Yapılışı oldukça kolay olan murtuğa lezzeti ile de tercih sebebi olmaktadır.
Yalancı Köfte
İçinde kıyma bulunmamasına rağmen köfte olarak bilinmekte olan yöresel yemek üzerine dökülen sosları ile oldukça fazla sevilen lezzetler arasında yer almaktadır. Yalancı köfte; buğday, un ve bulgur ile hazırlanmakta olan bir köftedir. Üzerine sarımsaklı yoğurt dökülerek servis edilen yöresel lezzet oldukça sevilmektedir.
Pişi Erdek
Kahvaltıların vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunan pişi, oldukça lezzetli bir hamur işi tarifidir. Hazırlanan mayalı hamurun kızartılması ile hazırlanan pişi oldukça lezzetli bir yöresel lezzettir. Siz de kahvaltı öğünlerinizde pişi tüketmeyi mutlaka tercih etmelisiniz.
Sac Kavurma (Selekeli)
Ağrı mutfağının en meşhur yemeklerinden birisi de sac kavurma olarak bilinmektedir. Ağrı yöresine özel olarak yapılan sac kavurma da sebze kullanılmamaktadır. Sunumu esnasında üzerine sarımsaklı yoğurt dökülerek servis edilen sac kavurma deneyenlerin vazgeçemediği bir tat olarak ifade edilebilir.
Keledoş
İsmi ile dikkat çekmekte olan keledoş merak edilen lezzetler arasında yer almaktadır. Yöresel tatlar içerisinde bulunan keledoş bakliyatlar kullanılarak hazırlanmakta olan bir yemek çeşididir. Nohut ve buğday ile hazırlanmakta olan yemeğin içerisine eklenen kavurma eti yemeğe ayrı bir lezzet katmaktadır. Hem son derece lezzetli olan kelodoş aynı zamanda da oldukça besleyicidir.
Ayran Aşı
Ağrı ilinin yöresel çorbası olarak bilinen ayran aşı, buğday ve ayran kullanarak hazırlanmakta olan bir çorbadır. İçerisine haşlanmış nohut eklenen çorbanın lezzeti ise deneyen kişiler tarafından oldukça fazla sevilmektedir. Üstelik hem soğuk hem de sıcak olarak tüketilmekte olan ayran aşı çorbası her mevsim tüketilebilmektedir.
Hasude
Hasude, Ağrı mutfağının en sevilen yöresel tatlıları arasında bulunmaktadır. Hazırlanışı pratik olan hasude tatlısı özellikle de aniden gelen misafirlere servis edilen bir tatlı olarak bilinmektedir. Hem lezzeti ile hem de pratikliği ile yapılması çok fazla tercih edilen bir tatlı türüdür.
Alabalık
Ağrı yöresinde genel olarak et yemekleri meşhur olsa bile balık da çok fazla tüketilmektedir. Ağrı bölgesinde yer alan Cuma çayı ve Balık gölünde yetişen alabalıklar da sıklıkla tüketilmektedir. Hem üstün lezzeti ile oldukça fazla tercih edilen alabalık hem de sağlığa olan faydaları ile bilinmektedir.
Halise
Halise, tavşan eti kullanılarak yapılmakta olan yöresel bir yemektir. İçerisinde bulunan diğer bir ana malzemesi ise Ağrı yöresinde sıklıkla kullanılmakta olan buğdaydır. Bu yöresel lezzet genel olarak keşkek yemeğine benzetilmektedir. Ancak orijinal keşkekten farkı içerisinde tavşan eti kullanılmasıdır.