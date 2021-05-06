Ağrı yemekleri - Ağrı'da ne yenir ve neyi meşhur? Ağrı mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi

Ağrı yemekleri lezzetleri ile bilinmekte olan ve farklı yörelerde bile sıklıkla tercih edilen yemekler arasında yer almaktadır. Ağrı iline ait yöresel yemekleri denediğiniz de siz de beğeneceğiniz tatlar bulacaksınızdır. Hayvancılığın oldukça fazla gelişmiş olduğu Ağrı yöresinde et yemekleri de son derece meşhurdur. Ağrı'ya yolunuz düşerse birbirinden lezzetli Ağrı yemeklerini mutlaka denemelisiniz.

Meşhur Ağrı Yemekleri - Ağrı Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

Abdigör Köftesi

Haşıl

Murtuğa

Yalancı Köfte

Pişi Erdek

Sac Kavurma (Selekeli)

Keledoş

Ayran Aşı

Hasude

Alabalık

Hengel

Halise

Abdigör Köftesi

Ağrı yöresinin en sevilen yemeklerinden birisi de Abdigör köftesi olarak bilinmektedir. Hemen hemen her yörenin kendisine özgü bir köftesi bulunmaktadır. Ağrı iline gittiğinizde ise mutlaka denemeniz gereken lezzetler arasında Abdigör köftesi yer almaktadır. Abdigör köftesi, kıyma ile değil de dövülerek hazırlanan et ile yapılmakta olan bir köftedir. Genel olarak pilavın üzerine koyularak servis edilmektedir.

Haşıl

Kolay yapılan yöresel bir yemek olduğu için Ağrı yöresinde sıklıkla yapılmaktadır. Yöresel haşıl yemeği hazırlanırken buğday kullanılmaktadır. Haşıl yemeği, dövülen buğdayların iyice pişirilmesi ile hazırlanır. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağı dökülen yemek servis edilir.

Murtuğa

Ağrı yöresinde yapılan murtuğa diğer yörelerde yapılmakta olanlara kıyasla daha farklıdır. Ağrı'da yapılan yöresel murtuğa içerisinde yumurta bulunmamaktadır. Yemek kategorisi içerisinde bulunan murtuğa görüntü itibari ile helvaya benzemektedir. Yapılışı oldukça kolay olan murtuğa lezzeti ile de tercih sebebi olmaktadır.

Yalancı Köfte

İçinde kıyma bulunmamasına rağmen köfte olarak bilinmekte olan yöresel yemek üzerine dökülen sosları ile oldukça fazla sevilen lezzetler arasında yer almaktadır. Yalancı köfte; buğday, un ve bulgur ile hazırlanmakta olan bir köftedir. Üzerine sarımsaklı yoğurt dökülerek servis edilen yöresel lezzet oldukça sevilmektedir.

Pişi Erdek

Kahvaltıların vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunan pişi, oldukça lezzetli bir hamur işi tarifidir. Hazırlanan mayalı hamurun kızartılması ile hazırlanan pişi oldukça lezzetli bir yöresel lezzettir. Siz de kahvaltı öğünlerinizde pişi tüketmeyi mutlaka tercih etmelisiniz.

Sac Kavurma (Selekeli)

Ağrı mutfağının en meşhur yemeklerinden birisi de sac kavurma olarak bilinmektedir. Ağrı yöresine özel olarak yapılan sac kavurma da sebze kullanılmamaktadır. Sunumu esnasında üzerine sarımsaklı yoğurt dökülerek servis edilen sac kavurma deneyenlerin vazgeçemediği bir tat olarak ifade edilebilir.

Keledoş

İsmi ile dikkat çekmekte olan keledoş merak edilen lezzetler arasında yer almaktadır. Yöresel tatlar içerisinde bulunan keledoş bakliyatlar kullanılarak hazırlanmakta olan bir yemek çeşididir. Nohut ve buğday ile hazırlanmakta olan yemeğin içerisine eklenen kavurma eti yemeğe ayrı bir lezzet katmaktadır. Hem son derece lezzetli olan kelodoş aynı zamanda da oldukça besleyicidir.

Ayran Aşı

Ağrı ilinin yöresel çorbası olarak bilinen ayran aşı, buğday ve ayran kullanarak hazırlanmakta olan bir çorbadır. İçerisine haşlanmış nohut eklenen çorbanın lezzeti ise deneyen kişiler tarafından oldukça fazla sevilmektedir. Üstelik hem soğuk hem de sıcak olarak tüketilmekte olan ayran aşı çorbası her mevsim tüketilebilmektedir.

Hasude

Hasude, Ağrı mutfağının en sevilen yöresel tatlıları arasında bulunmaktadır. Hazırlanışı pratik olan hasude tatlısı özellikle de aniden gelen misafirlere servis edilen bir tatlı olarak bilinmektedir. Hem lezzeti ile hem de pratikliği ile yapılması çok fazla tercih edilen bir tatlı türüdür.

Alabalık

Ağrı yöresinde genel olarak et yemekleri meşhur olsa bile balık da çok fazla tüketilmektedir. Ağrı bölgesinde yer alan Cuma çayı ve Balık gölünde yetişen alabalıklar da sıklıkla tüketilmektedir. Hem üstün lezzeti ile oldukça fazla tercih edilen alabalık hem de sağlığa olan faydaları ile bilinmektedir.

Halise

Halise, tavşan eti kullanılarak yapılmakta olan yöresel bir yemektir. İçerisinde bulunan diğer bir ana malzemesi ise Ağrı yöresinde sıklıkla kullanılmakta olan buğdaydır. Bu yöresel lezzet genel olarak keşkek yemeğine benzetilmektedir. Ancak orijinal keşkekten farkı içerisinde tavşan eti kullanılmasıdır.