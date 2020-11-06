Ağız gargarasını mutfak temizliğinde kullanmaya ne dersiniz?

Hepimizin mutfak lavabolarının giderlerinden zaman zaman kötü kokular gelir. Bunun nedeni boruların içinde kalan yiyecek parçacıklarının sebep olduğu bakteri üremesidir. Aslına bakılırsa ağız kokusu da benzer bir sebepten kaynaklanır. Ağızda kalan yiyecek partikülleri bakteri üreterek kokuya neden olur.

Peki bu durumda ağız kokusunun çözümü olan gargara, lavabo kokusunun da çözümü olamaz mı? Tabii ki olabilir… Tek yapmanız gereken lavabonuzun deliğine bir-iki kapak kadar ağız gargarası döküp bakterilere veda etmek.

Bunun yanı sıra ağız gargarasını evde kullanabileceğiniz başka alanlar da var. Örneğin vazolardaki çiçeklerin sularına 1 yemek kaşığı gargara eklerseniz çiçeklerinizin ömrünü uzatabilirsiniz. Aynı zamanda çamaşır yıkarken de suya birkaç damla gargara ekleyerek çamaşırlarınızın tertemiz kokmasını sağlayabilirsiniz.