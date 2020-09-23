Agar nedir? Agar Agar tozunun kullanıldığı besinler

Agar agar tozu son zamanlarda besinlerde kullanılmasıyla gündeme geldi. Fırıncılık, şekerleme, süt ve süt ürünlerinde kullanılan agar tozu ev kullanımları için kabartma tozları için de satılıyor. İşte, agar tozuyla ilgili ayrıntılar.

AGAR AGAR TOZU NEDİR?

Agar su yosunlarından elde edilen bir tür jelatindir. Kelime olarak Malayca "jel" anlamına gelen "agar-agar" kelimesinden gelmektedir.

Agar, mikrobiyolojik testlerde, dişçilikte, elektrokimyada, formikaryum yapımında (deneysel karınca evi) vs. alanlarda malzeme olarak kullanılmaktadır. Agar, çorba, dondurma ve jöleli yiyeceklerde kıvam artırıcı olarak kullanılır. Anmitsu ve Mizuyōkan gibi geleneksel Japon yiyeceklerinin imalatında kullanılır. Her türlü gıda üretiminde, kıvam verilmek istenen tüm gıdalarda tüketilebilir.

Diğer yandan, diş hekimleri de protez nesnelerini sağlıklı şekilde kalıplara aktarabilmek için agardan da faydalanbilirler.

AGAR TOZU HANGİ BESİNLERDE KULLANILIR?

Agar tozu pastacılık, dondurma, reçel üretimi, sos, marmelat gibi yapımlarda kullanılabilir.