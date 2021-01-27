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Yemek Kültürü
AA
Haber Giriş: 27.01.2021 - 09:48 | Son Güncelleme:

Afyonkarahisar'ın bir lezzeti daha coğrafi işaret tescili aldı

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Afyonkarahisar'ın bir lezzeti daha coğrafi işaret tescili aldı
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, ilçenin yöresel lezzeti "Emirdağ Güveci"nin, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek coğrafi işaret belgesi aldığını bildirdi.

Koyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emirdağ'ın sahip olduğu değerlerin tanıtımını sağlamak, kenti markalaştırmak hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

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Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yöresel ürünlerin geleneksellik ve kalite bakımından değerlendirildiğini aktaran Koyuncu, şunları kaydetti:

"Coğrafi işaretli ürün başvuru çalışmalarımızın sonuçlarını almaktan memnuniyet duymaktayız. Göreve geldiğimiz de başvuru yaptığımız diğer ürünlerimizin inceleme ve çalışmaları da devam etmektedir. Emirdağ güvecinin belgesini, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Prof. Dr. Habip Asan’dan aldık. Emirdağ'ımıza hayırlı olsun."

Afyonkarahisarın bir lezzeti daha coğrafi işaret tescili aldı

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