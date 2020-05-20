Afyonkarahisar'da bir usta aronya meyvesiyle dondurma yaptı

Çay’da dondurma üretimi yapan ve çeşitli lezzetlerde dondurma yapan İsmail Tunç, 22’nci tür olan dondurmasını aronya meyvesinden yaptı.

İsmail Tunç, "Babam 42 yıllık dondurmacı. İkiz kardeşim Ahmet ile birlikte baba mesleğini sürdürüyoruz. Biz de 30 yıldır dondurmacıyız. 2020 yılında yenilik düşünürken, aronya meyvesi aklımıza geldi. Kanser önleyici, içeriği antioksidan deposu. Koronavirüs gibi mikroplara karşı direnç sağlayan bir meyve. Niğde’de bu meyveyi üretin şirketle anlaşarak yetki aldık ve üretmeye başladık. Müşterilerimiz çok sevdi. Çok lezzetli ve çok faydalı bir dondurma oldu. Üretimini bayramda artıracağız. Yaz günlerinin vazgeçilmezi dondurma artık aronyalı olarak da vitrinlerimizde" dedi.



Kuzey Amerika’da kendiliğinden yetişen üzüme benzeyen bir meyve olan aronyanın, bir süredir Türkiye’de de ekimi ve yetiştiriciliği yapılıyor.