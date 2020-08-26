Adını yakında daha çok duyacağız: Kakao nibi nedir?

Kakao, hepimizin aşina olduğu, mutfaklarında yer alan bir ürün… Ancak bir de kakaodan çok daha faydalı, yüksek antioksidan içeren, en iyi polifenol kaynaklarından biri olan kakao nibi var. Son dönemde adını yeni yeni duymaya başladığımız kakao nibi, kakao çekirdeklerinin kavrulduktan sonra kırılıp kabuklarından ayrılmasıyla elde ediliyor.

Parçacık halinde bir ürün olan kakao nibinin iyi bir lif, protein ve sağlıklı yağ kaynağı olduğunu belirten Dr. Gönül Ateşsaçan, bu sayede kakao nibinin doygunluk hissi verdiğini ve özellikle diyet yapanların sıkça karşılaştığı bağırsak sorunlarının da önüne geçtiğini söylüyor. Birçok çikolata ürününün aksine kakao nibinin çok düşük oranda şeker içerdiğini, yağ yakmaya yardımcı olduğunu hatırlatan Ateşsaçan, tam da bu nedenle diyet yapanların, formunu korumak isteyen ve sağlıklı beslenmeye önem verenlerin kakao nibini keyifle tüketebileceğini söylüyor.

DİYET MÖNÜLERİNE LEZZET VE KEYİF KATIYOR

Ateşsaçan, parçacık halinde, gevrek bir ürün olan kakao nibinin smoothie, latte ve cappuccino gibi kahveleri, atıştırmalıkları ve muffin gibi birçok yiyeceği daha da lezzetlendirdiğini söylüyor. Ayrıca kakao nibinin kahvaltıda tüketilebilecek smoothie tariflerinde de çikolata parçaları yerine kullanılabileceğini, yoğurt üstüne serpilerek de tüketilebileceğini anlatan Ateşsaçan, “Diyet yaparken lezzetli gıdaların tüketilmediğine, aynı ve sıradan ürünlerin kullanıldığına dair yanlış bir algı var. Bu özel ürün, diyet listelerini sıradanlıktan kurtardığı gibi lezzet de katıyor. Ayrıca çikolataya duyulan özlemi de azaltıyor” diyor.

ZENGİN BİR ANTİOKSİDAN KAYNAĞI

Dr. Ateşsaçan, kakao nibinin diğer faydalarını ise şöyle sıralıyor:

“Kakao nibi, kakao tozundan çok daha fazla antioksidan içerir. Bu sayede zayıflama sürecinin hızlanmasına destek sağlar. Ayrıca vücuttaki iltihabı azaltır, bağışıklığı güçlendirmeye, kan şekerinin kontrolüne, zengin magnezyum içeriğiyle kas ve sinir fonksiyonunun korunmasına yardımcı olur. Tansiyon ve kolesterol seviyesi düzenlemeye yardımcı olduğu için kalp sağlığını da korur. Stresi azaltarak, iyi hissetmenizi sağlar. Ayrıca yapılan araştırmalara göre kakao nibinin akciğer ve prostat kanserine karşı koruyucu etkileri olduğunu gösteriyor. Yani kısacası doğa, kakao nibi ile bize yine bir mucizesini sunuyor. Önemli olan onu doğru şekilde kullanmaktan geçiyor. Kakao nibi aşırı tüketildiğinde aşırı kafein alımına bağlı olarak uykusuzluk gibi sorunları beraberinde getirebilir. Bu nedenle çocuklar, hamileler ve emziren annelerin doktora danışarak kakao nibi kullanmasını öneririm.”

Kakao nibinin taklit edilebilecek bir ürün olduğuna dikkat çeken Dr. Gönül Ateşsaçan, gıda güvenliği açısından mutlaka çikolata üreticisi markaların ürettiği, ambalajlı ürünlerin satın alınması gerektiğinin de altını çiziyor.