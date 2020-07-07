Adını hak eden bir yemek: Mualla

Malzemeler:

1 kilogram patlıcan

4-5 adet domates

4 adet soğan

4 adet kırmızı biber

6-8 diş sarımsak

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 su bardağı az haşlanmış yeşil mercimek

1 çay bardağı zeytinyağı

1 su bardağı su

3 yemek kaşığı nar ekşisi

Kuru nane

Tuz

Yapılışı:

Patlıcanları alacalı soyduktan sonra halka halka doğrayalım. Bir tarafta da soğan ve biberleri doğrayıp hazırda tutalım.

Domateslerin ve sarımsakların kabuklarını soyup küçük küçük doğrayalım.

Haşlanmış nohut, mercimekler ve zeytinyağı ile birlikte tüm malzemeyi tencerede karıştıralım.

Üzerine nar ekşisi ve 1 bardak su ilave ederek kısık ateşte pişirelim. Ocaktan indirmeden önce üzerine nane serpelim. Tarifimiz işte bu kadar kolay, afiyet olsun 😊

Not: Yeşil mercimeği az haşlamanızı tavsiye ederim. Çünkü patlıcan çabuk pişer. Mercimeklerin diri kalmaması için ön pişirim yapmalısınız.

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