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Haber Giriş: 07.07.2020 - 13:44,Son Güncelleme:

Adını hak eden bir yemek: Mualla

Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
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Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
Adını hak eden bir yemek: Mualla
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Mualla Arapça kökenli bir isim olup yüksek, yüce, rütbeli manalarına geliyor. Hatay’da adı Şeyh Mualla olarak da bilinen Mualla yemeği, içerdiği zengin sebze ve bakliyatlar nedeniyle ‘Ancak şeyhler bu kadar şaşalı bir yemeği tatma şansına sahip olabilir’ düşüncesi çerçevesinde bu şekilde adlandırılmış. İşte bol proteinli ve lezzetli Mualla tarifi

Malzemeler:

1 kilogram patlıcan

4-5 adet domates

4 adet soğan

4 adet kırmızı biber

6-8 diş sarımsak

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 su bardağı az haşlanmış yeşil mercimek

1 çay bardağı zeytinyağı

1 su bardağı su

3 yemek kaşığı nar ekşisi

Kuru nane

Tuz

Yapılışı:

Patlıcanları alacalı soyduktan sonra halka halka doğrayalım. Bir tarafta da soğan ve biberleri doğrayıp hazırda tutalım.

Domateslerin ve sarımsakların kabuklarını soyup küçük küçük doğrayalım.

Haşlanmış nohut, mercimekler ve zeytinyağı ile birlikte tüm malzemeyi tencerede karıştıralım.

Üzerine nar ekşisi ve 1 bardak su ilave ederek kısık ateşte pişirelim. Ocaktan indirmeden önce üzerine nane serpelim. Tarifimiz işte bu kadar kolay, afiyet olsun 😊

Not: Yeşil mercimeği az haşlamanızı tavsiye ederim. Çünkü patlıcan çabuk pişer. Mercimeklerin diri kalmaması için ön pişirim yapmalısınız.

Tarifle ilgili her türlü sorunuzu, Instagram hesabım aracılığıyla çekinmeden yöneltebilirsiniz.

Instagram: @belginekmen

 

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Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
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