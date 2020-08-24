Adını git gide daha sık duyuyoruz: Sous vide tekniği nedir?

Fransızca bir ifade olan sous vide'nin tam karşılığı "alt boşluk" ya da "alt vakum" olarak çevrilebilir.

Bu ifade yiyeceğin önce hava geçirmeyen bir torbaya koyularak vakumlanmasını, ardından da belli bir sıcaklıktaki suya batırılarak pişirilmesini ifade ediyor.

Lüks restoranlarda yıllardır kullanılan sous vide tekniğinin amacı, ürünlerin hep aynı sabit sıcaklıkta pişirilebilmesi ve sıcaklık değişimleri ya da ortam koşullarından kaynaklanan dalgalanmaların önüne geçmesi. Bu tür bir netliği diğer pişirme metotlarını kullanarak sağlayabilmek imkansız denebilecek kadar zor.

SOUS VIDE'NİN AVANTAJLARI NELER?

Sous vide ile et, balık, yumurta, patates gibi birçok malzemeyi pişirmek mümkün. Yiyeceği hava almayan bir torbaya koyup sıcaklık seviyesini sabit tutan sous vide aparatlı bir tencereye yerleştirmek yeterli. Tencerelerde genellikle zaman ayarı da olduğundan malzeme kendi halinde pişerken, pişiren kişiye de başka işlerle ilgilenebilmek için zaman kalıyor. Ancak bu pişme süresinin tavada ya da fırında pişirmeye kıyasla çok daha uzun olduğunu söyleyelim. Bir parça bonfileyi tavada pişirmek için zevkinize göre 5 ila 10 dakika yeterli olurken, sous vide'de bu süre 2 saate kadar çıkabiliyor. Ama asla fazla pişmiş et sorunu yaşamıyorsunuz.

Üstelik tavada pişirdiğiniz etin pişme derecesini eti kesene kadar gerçekten bilmeniz imkansız ama sous vide'de böyle bir sorun da yaşanmıyor.

Sous vide yiyeceklerin her tarafının aynı anda ve sabit sıcaklıkta pişmesini sağlamanın yanı sıra, ürünler vakumda piştiğinden suyu da içinde kalıyor. Böylece hem daha lezzetli hem de daha büyük porsiyonlar elde ediliyor.

HİÇ Mİ KÖTÜ YANI YOK?

Bütün bu avantajları bir yana tabi ki kötü tarafları da yok değil. Özellikle et söz konusu olduğunda dış yüzeyin kızarmış ya da karamelize olmuş olması sunum açısından çok önemli. Ancak sous vide'den çıkan etler, grileşmiş oluyor ve pek de iştah açıcı görünmüyor.

Buna çözüm olarak da sous vide'den çıkan etin döküm tavada 2 dakika kadar alt üst edilmesi gösteriliyor. Böylece et daha fazla pişirilmeden bir karamelizasyon elde etmek mümkün.