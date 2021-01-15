Adanalı kebapçılar dünya ikinciliğinden memnun olmadı

Dünya genelinde adından söz ettiren Adana kebabı, kentte neredeyse her cadde ve sokakta bulunan kebapçılarda günün her saatinde müdavimleriyle buluşuyor. Yurt içinden ve yurt dışından da birçok kişi Adana kebabını tatmak için kente geliyor.

Adana kebabı, geçen günlerde dünyaca ünlü bir yemek sitesinin açıkladığı verilere göre Dünyanın En İyi Geleneksel Yemekleri listesinde İtalyanın Margherita pizzasının ardından ikinci sırada yer aldı.

Türkiye'den listeye giren diğer lezzetler ise; biber dolması, sarma, köfte ve döner olarak sıralandı. Her ne kadar kebabın ikinciliğinin büyük bir başarı örneği olduğu düşünülse de Adanalı kebapçılar buna memnun olmadı.

Adana Kebapçılar ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Şefik Arslan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Adana Kebap yıllardır orjinalliği bozulmadan kentte tüketiliyor. Bizim ana hedefimiz seneye birinci olmak. Bunun için kentte birçok etkinlik de yapıyoruz” diye konuştu.

YANLIŞLARINDAN GERİ DÖNÜP BİRİNCİ YAPACAKLAR



Kentte yaklaşık 30 yıldır kebapçı ustalığı yapan Yaşar Aydın, Adana kebabının dünyanın her yerinde var olduğunu ve birinciliği hak ettiğini söyledi.

Aydın, dünya genelinde Adana kebabı satan milyonlarca restoran olduğuna dikkat çekti.

Adana kebabı ile pizzanın karşılaştırılmasının mümkün olmadığını söyleyen Aydın, doğru sıralamanın her zaman Adana kebabın birincilikte bulunduğu sıralama olduğunu belirtti.



İnsanların Adana kebap yemek için her ülkeden kentlerine akın ettiğini ifade eden Aydın, "Adanamız'ın yeri dünyada farklı olmalıdır. Adana kebabındaki emek, el marifeti, hizmet gözardı edilemez. Adana kebabı yapmak bir sevdadır. Adana kebabı, aşktır. Pizzanın gerisinde bırakılması bizi üzdü. Bu işlerde lobi önemli. Sanıyorum lobi öyle uygun gördü ve pizza birinci oldu. İnanıyorum ki bu yanlıştan geri dönülüp Adana kebabı hak ettiği birincilik koltuğuna oturtacaklar. Hep dediğimiz gibi gez dünyayı, ye Adanayı. Tüm mesele budur" diye konuştu.

Aydın, “Dünya listesinde biz oldu bitti varız. Dünyada her zaman bir numarayız. Adana kebabının dünyada bir numarada olmaması imkansız. Bazı lobiler ama daha üstün çıkıyor pizza veya başka ürünler birinci sırada oluyor. Biz Adana kebap yaparken aşkla, sevgiyle yapıyoruz. Bunun lezzeti daha farklı olur. Boşuna dünyadan insanlar gelip Adana kebap yemiyor. Ben her yere paket servisle Adana kebap gönderiyorum. Adana kebap her zaman dünyada yerini bir numarada almalı. Seneye hedefimiz bir numarada olmak” ifadelerini kullandı.