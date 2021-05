Adana yemekleri - Adana'da ne yenir ve neyi meşhur? Adana mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi

Adana yemek lezzetleri köklü tarihi sonucunda oluşan ve pek çok kişi tarafından çok sevilen yoğunluğu et ve ezme yemekleri olmaktadır. Yemeklerinin birçoğunun yanın da en çok sevilen içecek şalgam olmaktadır.

Adana Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi Nedir?

Adanın yöresel yemekleri oldukça fazla olmaktadır. Bu yemekler arasında en çok sevilen ve en meşhur 9 yemek ve içeceği şunlar olmaktadır:

Şalgam

Acılı Ezme

Adana Kebabı

Adana Ciğer

Analı Kızlı

Bici Bici

Halka Tatlı

Deniz Mahsulleri

İçli Köfte

Şalgam

Şalgam Adana iline at oldukça eski bir içecek olarak bilinmektedir. İçeceğin kökenini siyah havuç oluşturmaktadır. İçecek birçok kişi tarafındansa turşu suyu tadı almaktadır. Fakat genel olarak mayalanması ve içinde bulunan diğer maddeler nedenle ile turşudan oldukça farklıdır. Ayrıca şalgam sayesinde kış aylarında hastalanmalardın önüne geçilmektedir. İçinde bulundurduğu birçok yararlı antikorlar bu durumu sağlamaktadır.

Acılı Ezme

Acılı esme daha çok yemeklerin yanında servis edilen bir meze olarak bilinmektedir. İçeriğinde zırhtan geçmiş domates, maydanoz, soğan ve diğer baharatla bulunmaktadır. Bu yiyecek zırh adı verilen bir bıçak ile kıyılması sayesinde oldukça küçük boyutlarda olmaktadır. Gıdanın en sevilen ve en çok meşhur olan özelliği hem acı hem de ekşi tadı aynı anda vermesidir.

Adana Kebabı

Adana kebabı ismini de adana ilinden alan ve oldukça önemli bir yemek çeşidi olmaktadır. Bu yemeğin kökenini hayvanın sırt kısmından alınan et oluşturmaktadır. Bu et yine zırh olaraksa bilinene ve oldukça büyük bir bıçak ile yaklaşık yarım saat içinde kıyama elde edilir. Bu kıyma işlemi sonrasında baharatları atılır. Her ustanın adana iline özel baharatlar kullandığı bilinmektedir. Ayrıca yanında yapılan salata ile de servis edilmektedir. Bu yemeğin diğer en ilginç yanı ise şişe yapıştırılması olmaktadır. Odun ateşinde pişmesinin ardında oldukça lezzetli bir hal almaktadır.

Adana Ciğer

Adana ciğer yine adan iline ait yapım usulü ile bilinmektedir. Bu ciğerler ilk olarak kuzu ve koyun ciğeri tercih edilmektedir. Ciğer bir gün önce ustalar tarafındasın doğranıp süt içinde bekletilir. Sonrasından ise ciğerler daha çok pul biberin yoğun olduğu bir baharat ile harmanlanır. Bu harmanlanma sonrasında ise yanın soğan mezesi ile servis edilir.

Analı Kızlı

Adana ilinde pek çok kişi en ünlü yemekleri olarak et yemekleri görmektedir. Fakat analıkızlı çorbası da bugün adananın en ünlü yemeklerinden olmaktadır. Bu çorbanın özellikleri küçük ve büyük olacak şekilde birçok küçük bulgurdan yapılan top şeklinde köfteler olmaktadır. Bu köfteler ilk olarak bir yağ içinde kızartıldıktan sonra suyu eklenir. Bir düre kaynadıktan sonra pek çok kişi tarafından afiyetle tüketilmeye hazırdır

Bici Bici

Bici bici tatlısı Adananın yerel lezzetlerin olmaktadır. Adan acilinde oldukça yüksek sıcaklıkların olduğu binmektedir. Bu sıcaklıklarla mücadele için dağlardan getirilen buzlar oyularak şerbet ile bici bici tatlısı yapılır. Oldukça serinletici bir tatlısı olan bici bici sağlıklı da olmaktadır.

Halka Tatlı

Halka tatlısı adananın sokak lezzetleri olmaktadır. Bu tatlı halka şeklinde olan hamurların kızartılması ile oluşmaktadır. Bu tatlı kızartma işleminden sonra şerbete yatırılmaktadır. Bu işlemden sonra ise rahatlıkla tüketilmektedir. Tatlı genellikle sokaklara ve pastanelerde satılmaktadır. Bazı yerlerde sıcak sıcak yapılıp servis edilmektedir.

Deniz Mahsulleri

Adana Akdeniz bölgesinde buluna bir şehir olmaktadır. Adana ilinin en büyük özellikleri oldukça çeşitli olan deniz canlıları olmaktadır. Adanın en güzel yerel lezzetlerinden biri de odun ateşi üzerinde yapılmış levrek olmaktadır. Servis edilen özel balık mezeleri de pek çok kişi tarafından sevilmektedir.

İçli Köfte

Temelde bir tür et yemeği olan içli köfte adananın genellikle meze ürünü olarak bilinmektedir. Yağ ve su ile hamur haline gelmiş bulgurun içine bir miktar kıyma konulur. Bu kıyma yanlardan kapatılır ve top şeklini aldırılır. Suda haşlanması ve yağda kızartılması şeklinde tüketilmektedir.