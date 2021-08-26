Adana kebabı hangi etten yapılır, dağılmaması için ne yapmalı? İşte Adana kebabı MasterChef hazırlanışı

Adana kebabı, Adana'ya özgü, ‘zırh’ adı verilen, satıra benzer bir bıçak ile elde kıyılan parça etten yapılan bir kebap çeşididir. Adana kebabının servisini yaparken yeşillik, sumaklı soğan salatası veya salata tercih edilir. Peki Adana kebabı hangi etten, nasıl yapılır? Adana kebabın yapılışı sırasında önemli olan etin dağılmaması için ne yapılmalı? İşte Adana kebabı hazırlanışı ve püf noktaları…

Adana kebabı hangi etten yapılır?

Adana kebabının püf noktası et seçimini doğru yapmaktır. Sadece kuzu eti, kuzu kuyruk yağı, pul biber ve tuz ile yapılır. Mevsiminde ise pul biber elde edilen ve yörede kök biber denilen kırmızı biber, taze olarak minik küpler halinde doğranıp eklenir.

Adana kebabı etinin dağılmaması için ne yapılmalı?

Dinlenmiş et zırh tabir edilen ve iki elle kullanılan keskin bıçakla kıyılır. Kıyılmış et ile kıyılmış kuyruk yağı, kırmızı pul biber ve tuz ilave edilerek yoğrulur. Karışım Adana kebabının ana unsurunu oluşturur. Yoğrulmuş karışım ikinci kez zırh ile kıyılır. En az 4-5 saat buzdolabında dinlendirilir. Hazırlanan karışım, 0,5 cm kalınlığında, 3 cm eninde 90–120 cm uzunluğunda şişlere sıvanır gibi saplanır. Şişlendikten sonra 1 saat kadar şişte dinlendirilir. Bu dinlendirme el suyunun etten akması ve etin pişerken dağılmaması içindir.

Adana kebabı malzemeleri

1 kilogram ince çekilmiş kuzu kıyma

100 gram iç yağı

1 çorba kaşığı acı pul biber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı tuz

1,5 santimetre eninde kebap şişleri

Adana kebabı hazırlanışı

Kıymayı, pul biber ve toz biberle iyice yoğurun. Buzdolabına koyup 1,5-2 saat kadar dinlendirin. Dolaptan çıkarıp tuzunu koyun. Tekrar yoğurun. Yoğurduğunuz kıymadan avucunuzun aldığı kadar parçalar kopararak şişlere tutturun. Elinize yapışmaması için ara sıra avucunuzu ıslatarak bir elinizle şişi tutun, diğer elinizle de kıymayı şişe tutturarak kebabı hazırlayın.

Mangalı yakın. Şişleri ızgaraya dizip iki taraflı olarak pişirin. Sumaklı soğan salatası ve yeşil salata ile sıcak olarak servis yapın.