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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 13.10.2024 - 17:53 | Son Güncelleme:

ACUR TURŞUSU TARİFİ VE MALZEMELERİ: Acur turşusu nasıl yapılır, malzemeleri neler?

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ACUR TURŞUSU TARİFİ VE MALZEMELERİ: Acur turşusu nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Turşular, kış sofralarının olmazsa olmazı. Salatalık, lahana biber ve daha farklı çeşit turşular hem lezzet hem de şifa kaynağı. Farklı seçenek arayanlar için acur turşusu tarifini de derledik. Kıvamını kaybetmeyen, nefis acur turşusunu denemek isterseniz, tüm yapım aşamaları hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...

Acur turşusu tarifi, malzemeleri ve yapımı...

ACUR TURŞUSU MALZEMELERİ

2 kilogram ince acur
1 avuç kuru nohut
2 baş sarımsak
3 yemek kaşığı kaya tuzu
1 çay kaşığı limon tuzu
Taze fesleğen
1 litre sirke
Su

ACUR TURŞUSU NASIL YAPILIR?

İlk olarak sarımsakları soyun.

Acurları iyice yıkayıp bir kürdan yardımıyla birkaç yerlerini delin.

Acurları kavanoza yerleştirin.

Sarımsakları ve nohutları da acurların aralarında kalan boşluklara yerleştirin.

Fesleğen dalını en üste yerleştirin.

Sirke, limon tuzu ve tuzu karıştırıp kavanoza doldurun.

Kalan boşluğu da kireçsiz içme suyuyla doldurun.

Kavanozu biraz çalkalayın.

Ağzını sıkıca kapattığınız kavanozu güneş almayan kuru bir yerde 3 hafta kadar bekletin.

Bu sürenin sonunda turşunuz yemeye hazırdır.

Afiyet olsun...

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