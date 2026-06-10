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Acılı ezme tarifi (Videolu)

Acılı ezme tarifi (Videolu)

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Acılı ezme, taze sebzeler ve ekşili sos ile hazırlanıp lezzetiyle damak çatlatan meze çeşitlerimizden biri oluyor. Bol limonlu ve nar ekşili özel sosu sebzelerin tadını ortaya çıkarırken, süzme yöntemiyle hazırlandığı için kıvamı sulanmıyor. Hem et yemeklerinin yanına çok yakışan, hem de tek başına ekmek banarak tüketmek isteyeceğiniz bu nefis meze, sofraya geldiği anda iştahları açıyor. İşte, kıvamı tam tutan acılı ezme için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

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Acılı ezme tarifi (Videolu)
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Acılı ezme tarifi (Videolu)
Acılı ezme tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 2 adet domates
  • 2 adet kapya biber
  • 2 adet yeşil biber
  • 2 diş sarımsak
  • 1 adet kuru soğan
  • 7-8 dal maydanoz

Sosu için:

  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 adet limon suyu
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı sumak
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kuru nane
Nasıl Yapılır
  1. Sebzelerin hazırlanması
    Soğanı küçük küçük doğrayın. Biberlerin çekirdeklerini çıkarıp küçük küpler halinde doğrayın. Domateslerin iç çekirdekli kısımlarını ayıklayıp küp küp doğrayın. Maydanozu ince ince kıyın. Sarımsağı ezip doğrayın. Bütün malzemeleri sulanmaması için bir süzgeç içerisine alın.
  2. Sosun hazırlanması
    Domates salçası, biber salçası, yarım çay bardağı zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu, tuz, pul biber, sumak, karabiber ve kuru naneyi bir kasede karıştırın.
  3. Birleştirme aşaması
    Sebzeleri bir kaba alıp sosu üzerine gezdirerek karıştırın. Kalan yarım çay bardağı zeytinyağını da ilave edip uygun bir servis tabağına alın.
  4. Servis aşaması
    Üzerine nar ekşisi dökerek servis edin.
  5. Afiyet olsun!
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