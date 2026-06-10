Acılı ezme, taze sebzeler ve ekşili sos ile hazırlanıp lezzetiyle damak çatlatan meze çeşitlerimizden biri oluyor. Bol limonlu ve nar ekşili özel sosu sebzelerin tadını ortaya çıkarırken, süzme yöntemiyle hazırlandığı için kıvamı sulanmıyor. Hem et yemeklerinin yanına çok yakışan, hem de tek başına ekmek banarak tüketmek isteyeceğiniz bu nefis meze, sofraya geldiği anda iştahları açıyor. İşte, kıvamı tam tutan acılı ezme için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...