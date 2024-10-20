Acılı ezme tarifi ve malzemeleri: Acılı ezme nasıl yapılır, malzemeleri neler?

İşte acılı ezme tarifi, malzemeleri ve yapımı...

ACILI EZME TARİFİ MALZEMELERİ

3 adet domates

4 adet kuru soğan

3 adet sivri biber

3 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay bardağı limon suyu

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı nane

2 çay kaşığı kırmızı biber

Yarım demet maydanoz

Tuz

ACILI EZME NASIL YAPILIR?

İlk olarak domatesleri soyun ve küçük küpler şeklinde doğrayın.

Kuru soğanı da ufak ufak doğrayın. Dilerseniz mutfak robotundan da çekebilirsiniz.

Sivri biberleri ortadan ikiye kesip, çekirdeklerini çıkarın. Ardından ince ince doğrayın.

Sarımsakları rendeleyin. Biber salçasını, küçük bir kapta taze sıkılmış limon suyu, zeytinyağı ve nar ekşisiyle karıştırın.

Bir kabın içinde tüm malzemeleri bir araya toplayıp biber salçalı karışım, tuz, nane ve kırmızı biberle karıştırın.

Afiyet olsun...