Acılı ezme tarifi ve malzemeleri: Acılı ezme nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Acılı ezme, et yemeklerinin özellikle de kebapların olmazsa olmazı. Kahvaltıda veya akşam sofralarında ikram edebileceğiniz ezme tarifi ve yapımı da oldukça pratik. Sofralarınıza renk katacak bu nefis meze, tarif listeniz için enfes bir alternatif. Peki, evde acılı ezme nasıl yapılır? Eğer denemek isterseniz, acılı ezme tarifi detaylarıyla hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...
İşte acılı ezme tarifi, malzemeleri ve yapımı...
ACILI EZME TARİFİ MALZEMELERİ
3 adet domates
4 adet kuru soğan
3 adet sivri biber
3 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 çay bardağı limon suyu
4 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı nar ekşisi
1 tatlı kaşığı nane
2 çay kaşığı kırmızı biber
Yarım demet maydanoz
Tuz
İlk olarak domatesleri soyun ve küçük küpler şeklinde doğrayın.
Kuru soğanı da ufak ufak doğrayın. Dilerseniz mutfak robotundan da çekebilirsiniz.
Sivri biberleri ortadan ikiye kesip, çekirdeklerini çıkarın. Ardından ince ince doğrayın.
Sarımsakları rendeleyin. Biber salçasını, küçük bir kapta taze sıkılmış limon suyu, zeytinyağı ve nar ekşisiyle karıştırın.
Bir kabın içinde tüm malzemeleri bir araya toplayıp biber salçalı karışım, tuz, nane ve kırmızı biberle karıştırın.
Afiyet olsun...