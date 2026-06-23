Acılı ezme nasıl yapılır? Hangi mezelerle servis edilir? “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Kebap ve et yemeklerinin yanına çok yakışan, misafir sofralarının en sevilen başlangıçlarından olan acılı ezme, taze sebzelerin ve baharatların lezzetini tabaklarınıza taşıyor. Taze bir ekmek banarak tek başına tüketmek isteyeceğiniz bu nefis meze, sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Acılı ezme, yanına çok yakışan tamamlayıcı mezelerle sofranıza çeşitlilik katıyor. Yoğurtlu mezelerden yöresel tariflere bu nefis seçenekler, acılı ezmenin lezzetini dengeliyor. İşte, acılı ezme için videolu tarifi ve yanına çok yakışacak tamamlayıcı meze fikirleri...
ACILI EZME NASIL YAPILIR?
Hem et yemeklerinin yanına çok yakışan, hem de tek başına ekmek banarak tüketmek isteyeceğiniz bu nefis meze, sofraya geldiği anda iştahları açıyor.
TAMAMLAYICI MEZE FİKİRLERİ:
TARATOR
Ceviz, ekmek içi ve sarımsağın lezzetiyle ortaya çıkan bu tarif, kızartmaların ve deniz ürünlerinin yanına en çok yakışan eşlikçilerden biri oluyor.
HAYDARİ
Haydari mezesi, süzme yoğurdun yoğun kıvamı ve tereyağında kavrulan sarımsakların lezzetiyle sofraların vazgeçilmez başlangıçları arasında yer alıyor.
MÜTEBBEL
İncecik kıyılan patlıcanlar, süzme yoğurt ve sarımsağın ferahlatıcı tadıyla birleştiğinde ortaya enfes bir lezzet çıkıyor.
TOPİK
Kısık ateşte kendi suyunda karamelize olan kuru soğanlar, dolmalık fıstık, kuş üzümü, tahin ve baharatlarla harmanlanarak her çatalda damak çatlatan bir lezzete ulaşıyor.
YOĞURTLU KABAK MEZESİ
Yemeklerin yanında ferahlatıcı ve hafif eşlikçilerden biri olan yoğurtlu kabak mezesi, kabağın sote edilip süzme yoğurtla birleştirilmesiyle pratik bir şekilde hazırlanıyor.
FASULYE TURŞU KAVURMASI
Karadeniz mutfağının en iştah açıcı lezzetlerinden biri olan fasulye turşu kavurması, kendine özgü ekşiliği ve mis gibi tereyağı kokusuyla sofralarınıza enfes bir seçenek katıyor.
KARAMELİZE SOĞAN MEZESİ
Karamelize edilen arpacık soğanların lezzeti, nar ekşisinin ve baharatların iştah açıcı tadıyla enfes bir uyum yakalıyor.
HUMUS
İpek gibi kıvamıyla sofraya geldiği anda iştah açan humus, nohudun ve tahinin lezzetiyle hazırlanıp yemeklerin yanında enfes bir eşlikçi oluyor.
ÇERKEZ TAVUĞU
Tavuk etinin ceviz ve sarımsakla birleştiği bu tarif, ekmeğin tavuk suyuyla yumuşatılmasıyla enfes lezzetini kazanıyor.
FAVA
Ege mutfağının en sevilen mezelerinden biri olan fava, kuru baklanın zeytinyağı ile buluşup pürüzsüz bir kıvama dönüştüğü eşsiz lezzetlerden biri oluyor.
RUS SALATASI
En pratik ikramlıklarının başında gelen Rus salatası, haşlanmış renk renk sebzeleri ve ipek gibi sosuyla misafir sofralarınıza ve çay saatlerinize harika bir lezzet sunuyor.