Acılı ezme nasıl yapılır? Hangi mezelerle servis edilir?

Kebap ve et yemeklerinin yanına çok yakışan, misafir sofralarının en sevilen başlangıçlarından olan acılı ezme, taze sebzelerin ve baharatların lezzetini tabaklarınıza taşıyor. Taze bir ekmek banarak tek başına tüketmek isteyeceğiniz bu nefis meze, sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Acılı ezme, yanına çok yakışan tamamlayıcı mezelerle sofranıza çeşitlilik katıyor. Yoğurtlu mezelerden yöresel tariflere bu nefis seçenekler, acılı ezmenin lezzetini dengeliyor. İşte, acılı ezme için videolu tarifi ve yanına çok yakışacak tamamlayıcı meze fikirleri...

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ACILI EZME NASIL YAPILIR?

Hem et yemeklerinin yanına çok yakışan, hem de tek başına ekmek banarak tüketmek isteyeceğiniz bu nefis meze, sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

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Gözden Kaçmasın Acılı ezme tarifi (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

TAMAMLAYICI MEZE FİKİRLERİ:

TARATOR





Ceviz, ekmek içi ve sarımsağın lezzetiyle ortaya çıkan bu tarif, kızartmaların ve deniz ürünlerinin yanına en çok yakışan eşlikçilerden biri oluyor.

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HAYDARİ





Haydari mezesi, süzme yoğurdun yoğun kıvamı ve tereyağında kavrulan sarımsakların lezzetiyle sofraların vazgeçilmez başlangıçları arasında yer alıyor.

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MÜTEBBEL

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İncecik kıyılan patlıcanlar, süzme yoğurt ve sarımsağın ferahlatıcı tadıyla birleştiğinde ortaya enfes bir lezzet çıkıyor.

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TOPİK





Kısık ateşte kendi suyunda karamelize olan kuru soğanlar, dolmalık fıstık, kuş üzümü, tahin ve baharatlarla harmanlanarak her çatalda damak çatlatan bir lezzete ulaşıyor.

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YOĞURTLU KABAK MEZESİ





Yemeklerin yanında ferahlatıcı ve hafif eşlikçilerden biri olan yoğurtlu kabak mezesi, kabağın sote edilip süzme yoğurtla birleştirilmesiyle pratik bir şekilde hazırlanıyor.

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FASULYE TURŞU KAVURMASI





Karadeniz mutfağının en iştah açıcı lezzetlerinden biri olan fasulye turşu kavurması, kendine özgü ekşiliği ve mis gibi tereyağı kokusuyla sofralarınıza enfes bir seçenek katıyor.

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KARAMELİZE SOĞAN MEZESİ

Karamelize edilen arpacık soğanların lezzeti, nar ekşisinin ve baharatların iştah açıcı tadıyla enfes bir uyum yakalıyor.

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HUMUS

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İpek gibi kıvamıyla sofraya geldiği anda iştah açan humus, nohudun ve tahinin lezzetiyle hazırlanıp yemeklerin yanında enfes bir eşlikçi oluyor.

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ÇERKEZ TAVUĞU





Tavuk etinin ceviz ve sarımsakla birleştiği bu tarif, ekmeğin tavuk suyuyla yumuşatılmasıyla enfes lezzetini kazanıyor.

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FAVA

Ege mutfağının en sevilen mezelerinden biri olan fava, kuru baklanın zeytinyağı ile buluşup pürüzsüz bir kıvama dönüştüğü eşsiz lezzetlerden biri oluyor.

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RUS SALATASI





En pratik ikramlıklarının başında gelen Rus salatası, haşlanmış renk renk sebzeleri ve ipek gibi sosuyla misafir sofralarınıza ve çay saatlerinize harika bir lezzet sunuyor.