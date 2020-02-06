Abdigör köftesi nasıl yapılır? İşte Abdigör köftesinin hikayesi ve tarifi

Abdigör köftesi, Anadolu'nun bilinen en eski ve lezzetli yemeklerinden biridir. Yaklaşık 400 yıl önce midesindeki rahatsızlık nedeniyle et yemekleri yiyemeyen Doğubayazıt Sancak Beyi Çolak Abdi Paşa için arayışa giren dönemin aşçılarının yaptığı Abdigör köftesi günümüzde de severek tüketiliyor. Ağrı Abdigör Köftesinin ülkemizde sıklıkla yapılan diğer köftelerden farkı içeriğinde kullanılan sinirleri alınmış etin macun haline gelene kadar “sal” olarak adlandırılan taş tezgahlarda saatlerce dövülmesidir.

"Abdigör Köftesi'nin yapılış hikayesi"

"Günümüze kuşaktan kuşağa anlatılanlara göre, İshak Paşa'nın babası kör Abdi hastalanmış, yediği yemeklerin hemen hepsi dokunduğundan ne yerse midesi kabul etmiyormuş. Konusunda uzmanlaşmış aşçılar, etle yaptıkları birbirinden lezzetli yemeklerin Kör Abdi Paşa'ya dokunması üzerine yeni arayışlar içine girmişler. Aşçılar, kuşaktan kuşağa anlatılan ve yalnızca hastalara yedirilen bir diyet yemeğini daha özenli bir şekilde yeniden yapmaya karar vermişler. Düve, toklu veya genç sığırın taze ve yağsız olan bacak kısmından alınan etin geleneksel yöntemle, tahta tokmakla dövülerek sinirlerin özenli bir şekilde ayıklanmasıyla pişirdikleri köftelerin Abdi paşaya dokunmaması üzerine bu yemek oldukça sık pişirilmeye başlanmıştır. Kör Abdi paşa bu yemeği o kadar çok beğenmiş ve o kadar çok isteyerek yemiştir ki, yüzlerce yıldan beri yalnızca hastalara yapılan bu diyet yemeği günümüze kadar Abdigör köftesi adıyla anılmaya başlanmıştır."

Adbigör Köfte Malzemeleri Nelerdir?

• 1 kg dana bonfile

• 2 adet yumurta

• 1 adet soğan

• 2 çorba kaşığı karabiber

• 2 çay kaşığı kırmızı toz biber

• 2 paket toz bulyon 500 gram tereyağı

• 1 kg baldo pirinç, tuz



Garnitür için:



• 2 adet patlıcan

• 250 gram sivri biber

• 1 bağ maydanoz

• 1 kg domates

Adbigör Köfte Nasıl Yapılır?



Bonfileleri, yöreye ait taş üzerinde tahta tokmakla 25 dakika sinir ve yağları ayrılacak şekilde dövün. Ete 2 tatlı kaşığı tuz ekleyin. 25 dakika daha dövün. Dövme işlemi bittikten sonra, macun kıvamına gelen ete, ince kıyılmış soğan, karabiber, toz biber, yumurta ve un ekleyip yoğurun. Diğer tarafta, geniş bir tencereye, yarısını geçecek kadar su koyun. 2 tatlı taşığı tuz ekleyin. Kaynamaya yakın suya 1 paket toz bulyon atın. Köftelik malzemeden ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, ıslak avucunuzla şekil verin ve suya atın. Tencerenin kapağını kapatıp, 20-25 dakika harlı ateşte pişirin. Köfteler piştikten sonra, suyunu süzün. Tencereye 150 gram tereyağı koyun. Yıkanmış pirinç, 1 paket toz bulyon ve su ekleyin. 2 tatlı kaşığı tuz ilave edip, pişmeye bırakın. Demlenen pilavı havuz şeklinde tabaklara koyun. Köfteleri, tereyağında kavurun. Servis tabağına pilavı havuz şeklinde açın. Üzerine köfteleri bırakın. Diğer tarafta daha önceden hazırlanıp, kabuğu soyulmuş ve ufak doğranmış 50 gram tereyağında sote edilmiş domates sosunu ilave edin. Garnitürle süsleyerek servis yapın.